Мнение: Кремль запускает для Лукашенко обратный счетчик 12 3.11.2021, 10:01

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Отслужившего свое диктатора Москва готова «сбросить в канаву».

Весточки о "контактах" оппозиции с Москвой посыпались совсем уж часто: не все стоит воспринимать всерьез, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Стоит учитывать, что очень многое решится 4 ноября по выбору стратегии, хотя стоит напомнить, что ничего после 4 ноября в самом процессе интеграции не случится. "Карты" согласуются уже по нескольку раз, затем согласуются "программы", после которых дорабатываются "карты", так что ставка Москвы искренне непонятна.

В самой структуре "карт" нет органов, которые контролируют исполнение положений этих самых карт ни на начальном, ни на позднем этапе, а "карты" предполагают дробление полномочий.

И тут следующий кейс - если Лукашенко соглашается на план с "картами" и референдумом, то он мгновенно себе выставляет "счетчик" времени, который завела сама власть. После февраля (с легкой передышкой) Лукашенко не будет нужен никому - "карты" подписаны (кое как), референдум проведен, необходимые "пункты" включены.

Тут будет действовать "схема Лукашенко": когда человек выполняет свою функцию, его следует выбросить в помойную яму. Отслужив, лезь в канаву. И это понимает режим.

Сам Лукашенко объявил дату своей теоретической "казни" - день "референдума". Не буду подтверждать или опровергать - "казнь" - штука плавающая - может сместиться то в одну сторону, то в другую. И палачей никто не знает в лицо. Все зависит от того, чьи интересы Лукашенко будет преследовать на "референдуме", потому что персонально его интересы мало кому интересны.

А в это время, видя маниакальное шатание Лукашенко, будет вестись стабильный контакт между представителями оппозиции и представителями некоторых кремлевских "башен".

Для представителей Кремля следует помнить, что Цепкало и Бабарико перед выборами воспринимались Лукашенко в качестве ставленников Кремля. И именно их он приказал "жесточайше задавить", потому что "подчиняться карлику" он не был намерен. Спустя несколько месяцев он будет на коленях клянчить деньги, но 2020 год показал, что для Лукашенко главным врагом, на которого можно смотреть с презрением, был Путин - и это прорвалось через "бункер" и "ботокс". Сейчас ядовитое лезвие готовят опять.

А Лукашенко, кстати, уверен, что в его окружении (например, в охране) нет ставленников Кремля? Вот той самой "обиженной башни" точно нет?

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