«Газпром» отказался качать газ через Беларусь

«Газпром» отказался качать газ через Беларусь1
- 3.11.2021, 10:07
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Ключевой газопровод «Ямал-Европа» остановлен с конца прошлой недели.
«Газпром» не спешит наращивать поставки газа в Евросоюз после того, как президент России Владимир Путин поручил компании наполнить пустующие немецкие хранилища.
Во вторник на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform состоялась очередная серия аукционов на бронирование мощностей трубопроводов, и ее итоги снова повергли рынок в дрожь.
На первый, второй и третий квартал 2022 года «Газпром» отказался от мощностей трубы «Ямал-Европа», которая может ежегодно качать в Германию 33 млрд кубометров из Западной Сибири через Беларусь и Польшу, пишет finanz.ru.
Ключевой снабжающий ФРГ газопровод, запущенный в 1997 году, де-факто остановлен с конца прошлой недели: газ прокачивается реверсом в Польшу вместо нормального направления с Востока на Запад, а Берлин, Москва и «Газпром» хранят молчание, заставляя трейдеров нервничать.
Долгосрочный контракт с Польшей на транзит газа истек год назад. «Газпром» сразу же забронировал мощности на 12 месяцев вперед - до сентября 2021 года. Когда истекли и эти договоренности, российская компания «взяла» только треть доступного объема на октябрь и столько же - на ноябрь.
Причина, по которой «Газпром» воздержался от бронирования польского маршрута - это Nord Stream 2, сказал Reuters старший управляющий Fitch Дмитрий Маринченко.
Газпром», вероятно, ставит на то, что Nord Stream 2 заработает довольно скоро, рассуждает он, а когда это произойдет, украинский транзитный маршрут и «Ямал-Европа» будут использоваться как балансирующие - то есть лишь в моменты, когда другие трубы уже заняты.
По всей видимости, «Газпром» использует газ из трубы «Ямал-Европа», чтобы наполнить «Северный поток-2», говорит старший аналитик по нефти и газу в БКС Рональд Смит. Но если NS2 не одобрят скоро, ему, возможно, придется запросить больше объемов на белорусско-польском маршруте.
Европейский газовый рынок, который ждет поворота «вентиля», нервно отреагировал на итоги аукционов «Газпрома».
Декабрьские фьючерсы на бирже ICE начали день на отметке 821,3 доллара за тысячу кубометров, к полудню цены обвалились на 70 долларов(до отметки 750 за тысячу кубов), а затем подскочили на 100 долларов и закрыли день на уровне 853,5 (+8,5%).