Ученые выяснили, насколько медленнее начала вращаться Земля 3.11.2021, 10:17

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Продолжительность суток на нашей планете неуклонно растет.

В прошлом году вращение Земли существенно ускорилось, что ученые объяснили множеством факторов. Ожидалось, что в 2021-м произойдет нечто подобное, но, к удивлению экспертов, планета замедлилась.

Об этом сообщает портал Time and Date.

Теоретически, в сутках на Земле 86400 секунд. Однако время от времени этот показатель меняется ввиду таяния ледников, сдвигов земной коры, гравитации Луны и Солнца и множества других факторов.

Ученые фиксируют измерения с помощью радиотелескопов и прочей аппаратуры, чтобы иметь определенный стандарт. Наиболее точными же являются атомные часы, в которых время определяют по движению электронов.

Именно эта технология позволила вывести показатель всемирного координированного времени, или же просто — UTC. Именно на него опираются в расчетах ученые.

В прошлом году Земля двигалась значительно быстрее. Самые короткие сутки, 19 июля, завершились на 1,4602 миллисекунды раньше от условного среднего значения.

Ожидалось, что подобная тенденция сохранится и в этом году. Однако уже с июля средняя продолжительность суток была на пол миллисекунды больше, чем в прошлом году.

Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы астрономическое время совпадало с UTC. Для этого в прошлом, в последний раз в 2016-м, ученые переводили часы в конце года с 23:59:59 на 00:00:00. Эта дополнительная секунда и покрывала разрыв.

Пока что неизвестно, будут ли переводить часы в этом году, но подобное возможно.

Что же касается прогнозов, ученые заявляют, несмотря на пример 2020-го, продолжительность суток на Земле неуклонно растет. Объяснить это можно влиянием гравитации Луны и Солнца.

Примечательно, что именно из-за этого фактора современные сутки в среднем на 30 минут длиннее, чем 60 млн лет назад.

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