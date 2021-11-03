«Я, работник тракторного завода, уже второй день нахожусь дома» 3.11.2021, 10:22

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фото: reuters

Сильное обращение ушедшей в забастовку сотрудницы МТЗ.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал обращение примкнувшей к общенациональной забастовке подписчицы.

«Я работник Тракторного завода, стаж 19 лет. Уже второй день нахожусь дома. Не решалась выйти на забастовки раньше, но сейчас не могу промолчать и остаться в стороне.

Хочу передать привет коллегам и всем, кто поддержал страйк. Ну а тем, кто ещё сомневается — подумайте о тысячах людей в тюрьмах, о тех, кого не вернуть. Может, ваша совесть победит страх», — пишет подписчица канала.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

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