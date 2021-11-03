Суд над политзаключенным Николаем Дедком не начался из-за сообщения о минировании здания суда

Суд над политзаключенным Николаем Дедком не начался из-за сообщения о минировании здания суда1
- 3.11.2021, 10:30
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В здании работают саперы.
После четырех месяцев в Минском городском суде сегодня должен был восстановиться суд над Николаем Дедком.
6 июля по делу назначили судебную психо-лингвистическую экспертизу, которая проводилась все эти месяцы.
Но суд не начался из-за сообщения о минировании здания суда, передает «Весна-96».
В здании работают саперы. Никого не пускают внутрь и неизвестно, начнется ли суд.