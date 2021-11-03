Суд над политзаключенным Николаем Дедком не начался из-за сообщения о минировании здания суда 1 3.11.2021, 10:30

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Николай Дедок

В здании работают саперы.

После четырех месяцев в Минском городском суде сегодня должен был восстановиться суд над Николаем Дедком.

6 июля по делу назначили судебную психо-лингвистическую экспертизу, которая проводилась все эти месяцы.

Но суд не начался из-за сообщения о минировании здания суда, передает «Весна-96».

В здании работают саперы. Никого не пускают внутрь и неизвестно, начнется ли суд.

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