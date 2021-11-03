Последний подвиг Рогозина

Последний подвиг Рогозина7
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 3.11.2021, 10:53
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Вот он грузно выбежал на поле в футболке с портретом Гагарина, меся тяжелыми бутсами зеленую траву.
Вот заголовок новости, прочитав который, невольно смотришь на источник: не «Панорама» ли это придумала? Но, нет, это передает «Интерфакс»:
«Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе»
Мы рады за Зимбабве, одну из беднейших стран мира, что она так смело смотрит в свое космическое будущее. И не против того, чтобы «Роскосмос» сотрудничал с Зимбабве, передавая знания этой африканской стране.
Но все же не покидает чувство на фоне постоянных успехов НАСА, что наша космонавтика, если и не «повесила бутсы на гвоздь», то, сильно постарев и потеряв технику, становится играющим тренером в третьей лиге.
Судья дает свисток. Игра прервана. Чернокожие ребята останавливают мяч. Зимбабвийская публика на трибунах затаила дыхание. Пересильд встала с места.
У кромки поля стоит, отвалив живот за резинку трусов, главный космический гений России – Дмитрий Рогозин.
Вот он грузно выбежал на поле в футболке с портретом Гагарина, меся тяжелыми бутсами зеленую траву. На короткий рывок и удар по мячу дыхания хватит. Все в прошлом.
Телеграм-канал «Серпом По»