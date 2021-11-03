закрыть
3 ноября 2021, среда, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последний подвиг Рогозина

7
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 3.11.2021, 10:53
  • 5,388
Последний подвиг Рогозина
фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Вот он грузно выбежал на поле в футболке с портретом Гагарина, меся тяжелыми бутсами зеленую траву.

Вот заголовок новости, прочитав который, невольно смотришь на источник: не «Панорама» ли это придумала? Но, нет, это передает «Интерфакс»:

«Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе»

Мы рады за Зимбабве, одну из беднейших стран мира, что она так смело смотрит в свое космическое будущее. И не против того, чтобы «Роскосмос» сотрудничал с Зимбабве, передавая знания этой африканской стране.

Но все же не покидает чувство на фоне постоянных успехов НАСА, что наша космонавтика, если и не «повесила бутсы на гвоздь», то, сильно постарев и потеряв технику, становится играющим тренером в третьей лиге.

Судья дает свисток. Игра прервана. Чернокожие ребята останавливают мяч. Зимбабвийская публика на трибунах затаила дыхание. Пересильд встала с места.

У кромки поля стоит, отвалив живот за резинку трусов, главный космический гений России – Дмитрий Рогозин.

Вот он грузно выбежал на поле в футболке с портретом Гагарина, меся тяжелыми бутсами зеленую траву. На короткий рывок и удар по мячу дыхания хватит. Все в прошлом.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Британский ученый: Белорусы, действуйте!
Британский ученый: Белорусы, действуйте! Алан Флауэрс