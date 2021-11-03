«Труповозки приезжают без конца, забитые черными мешками — один на одном» 5 3.11.2021, 10:59

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фото: reuters

Белорусы продолжают рассказывать правду о ситуации с коронавирусом в стране.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» прислали нам много своих историй о том, как они и их семьи столкнулись с коронавирусом. Судя по всему, масштабы социальной катастрофы огромны.

«Две недели назад всей семьей заболели ковид. Сначала совершеннолетний сын, сделали тест, положительный. Сказали всех домашних посадить на карантин. В итоге никто не звонил, не интересовался, как и что у всех происходит, хотя у родственников звонили с поликлиники и спрашивали состояние. Когда пришли закрывать больничные, оказалось, что никто никакие данные не передавал, поэтому остальным тесты не сделали. Болели и дети. Перенесли в средней форме, температура, кашель затяжной. Еле получили справки, что находились на изоляции. За время, пока были на карантине, умерло 2 близких родственника от ковида. Один был на ИВЛ».

«Я недавно переболела, но в легкой форме. Заразила родителей, когда у них появились признаки ОРВИ, вызвали врача из поликлиники, они посчитали, что нет оснований брать у них мазки (родителям 66 лет), состояние ухудшалось, папу забрали в 10 больницу, маму скорая не забрала, потом ей стало хуже и только тогда забрали. Не передать словами, что я чувствовала, оба родителя в больнице, обоим очень плохо. С родителями жила бабушка 89 лет, у нее появились признаки ОРВИ, я ей скорую вызвала, но они не посчитали нужным ее забрать, в понедельник (прошлый) снова вызвала скорую и сказала им, чтобы забирали, а в 10-ке уже и ковид поставили и двухстороннюю пневмонию, а в среду (прошлую) она умерла. Я похоронами занималась сама, я такого себе представить не могла. В морге 9 больницы огромные очереди, катафалки не стоят на месте, труповозки приезжают без конца забитые черными мешками один на одном, гробы на улице не успевают один занести, на его место ставят следующий. Это ужас какой-то. В итоге с бабушкой из близких прощалась только я, так как мама и папа в больнице. Маму уже выписали, она постоянно говорила о том, что хочет домой, что не может больше смотреть как постоянно умирают люди, как люди зовут на помощь (моя мама тоже звала и пригрозила, что позвонит в Минздрав, если ей не дадут кислород) и никто не подходит. Я, когда звонила узнать, как бабушка, и спросить, когда можно звонить (звонила я в понедельник около 19.00), то мне ответили, что лучше вообще не звонить, так как в отделении больше 50 человек, и очень много тяжелых, а медсестер всего две на вечер и ночь. Также, в среду (прошлую) врач говорила в справочную, что осталось 3 места и кислорода нет. Папа до сих пор в больнице. Страшные дни сейчас».

«Моя дочь лежит с семимесячным ребенком в ДИКБ и представьте себе она с ребенком с короной лежит в отдельном боксе, а к ним из-за нехватки мест подселили женщину с ребенком без короны. Это будет плюс два коронника. Вот вам и Минздрав с их уменьшением заболеваемости».

«Город Минск. Недавно умер родственник. Умер биологической смертью. Разговорился с представителем ритуальной службы - их в бригаде 15 человек. Мой покойный родственник у представителя был 62 за октябрь. Из 62 умерших, только 4 человека умерли своей смертью, остальные ковидные. Путем нехитрых вычислений имеем приблизительно по 800 смертей от ковида за месяц на организацию. Но сколько таких ритуальных организаций по Минску? Недавно прошли похороны. В очереди мы были 39».

«Насчет роста численности захоронений: в моем родном городе Глубокое одно из кладбищ (было наполовину пустое буквально в прошлую волну коронавируса) практически заполнено могилами на данный момент».

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