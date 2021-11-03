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Жителей Татарстана призвали не называть себя россиянами

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  • 3.11.2021, 11:11
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Жителей Татарстана призвали не называть себя россиянами

С таким заявлением выступил глава Госсовета республики.

При участии во Всероссийской переписи населения жители Татарстана должны записываться не россиянами, а татарами, с таким заявлением выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в видеообращении.

Его обращение опубликовало республиканское агентство «Татмедиа».

«Уважаемые соплеменники, по всей стране идет перепись населения. Это событие для нас, татар, особенно важно, потому что наши соотечественники живут в разных уголках страны. Сохранение татарами второго места в России по численности зависит от вас, от меня, от всех нас», — сказал Мухаметшин по-татарски.

Он считает, что национальное самоопределение — важная составляющая переписи.

Он рассказал, что в детстве учился в русской школе, общался больше на русском языке, а литературный татарский выучил специально, когда стал председателем Госсовета, «читая книги наших депутатов-писателей, дискутируя с ними, обмениваясь мнениями».

«Это общение помогло мне глубже понять роль татар в мировой истории и цели, которые стоят перед нами. Делая выводы из своего жизненного опыта, могу сказать одно, где бы не жили, на каких бы мы языках ни говорили, в наших жилах течет татарская кровь, в генах хранится память. Уважаемые соотечественники, я призываю вас записываться в переписи татарами. Будущее нашего народа в наших руках», — добавил Мухаметшин.

Ранее Госсовет Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Как сообщил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отдельные положения этого законопроекта «противоречат Конституции РФ» как демократического государства.

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