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Левандовский о 81 голе в 100 матчах Лиги чемпионов: Никогда не думал, что мне это удастся

  • 3.11.2021, 11:39
Левандовский о 81 голе в 100 матчах Лиги чемпионов: Никогда не думал, что мне это удастся
Роберт Левандовски
Фото: EFE/EPA/TOBIAS HASE

Звезда польского футбола поделился впечатлениями от последней игры.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовский, автор хет-трика в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:2), поделился впечатлениями от игры, сообщает tribuna.com.

«Не знаю, идеальный ли это вечер, ведь я не забил пенальти. Но меня это не волнует, такое бывает. К счастью, мы забили еще, в том числе и я. Мы взяли очередные три очка, одержав безоговорочную победу.

[о 100-м матче в ЛЧ] Я никогда не думал, что проведу так много игр в этом турнире и при этом совершу так много результативных действий. Для меня это нечто особенное», – сказал Левандовский.

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