«Все станет колом»: сильное обращение работника ОАО «Беларуськалий» с 16-летним стажем 3.11.2021, 11:46

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Сейчас нужно проявить всю нашу смелость и солидарность.

После начала общенациональной забастовки «Белорусскому объединению рабочих» продолжают поступать подобные сообщения от работников разных предприятий:

«Я уже бывший работник ОАО «Беларуськалий». Проработав 16 лет на разных должностях, я наконец-то уволился. Не поверите, это нереальное удовольствие, я так хорошо себя давно не чувствовал! Я свободен, я вместе с другими, умными, храбрыми, честными и достойными белорусами, будем своими руками менять нашу реальность! И я знаю, что нам это по силам!

Работники ОАО «Беларуськалий» и других предприятий страны, обращаюсь к вам, вы все прекрасно знаете, что будущего нет, чем больше нам говорили начальники что скоро все будет хорошо, тем больше мы не верили. И эти блокировки — только начало. Когда санкции заработают в полную силу, все встанет колом. Их ослаблять никто не будет, а на оборот будут изолировать Беларусь от всего мира. Давайте не будем доводить ситуацию до абсурда. Нужно проявить всю нашу смелость и солидарность. Я верю, что в каждом из нас это осталось.

Сидите дома!

Бастуй, Беларусь!»

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

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