Шашлык, поездки и коронавирус 3.11.2021, 12:00

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Фото: ТАСС

Почему россияне не воспринимают отечественную ковидную катастрофу.

"Из-за страха перед требованиями о выплате компенсаций и агрессивными противниками вакцинации российские власти уклоняются от введения серьезных защитных мер несмотря на то, что ежедневно в стране от Covid-19 умирает тысяча человек", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Почему россияне не воспринимают отечественную коронавирусную катастрофу, которая ежедневно уносит жизни более тысячи человек, как национальное бедствие, они могут объяснить мне лишь с трудом, - отмечает журналистка Керстин Хольм. - Исторический опыт, полный катастроф, играет свою роль, превращает игру в русскую рулетку в образ жизни и ослабляет понимание причин и следствия, говорит московский пианист Дмитрий Т., который сделал прививку, но при этом еще и переболел коронавирусом. Это прежде всего недоверие ко всем новостям, порожденное ложью власть имущих, говорит Сергей И., продавец стройматериалов в деревне Шилово в трехстах километрах к юго-востоку от столицы. Люди считают, что вирус - это изобретение американцев, и что вакцинация предназначена для вживления в них чипа, говорит Сергей, который сам прошел вакцинацию; многие, по его словам, думают, что больницы получают деньги за регистрацию смертей от коронавируса".

"В московскую церковь Антипия у Пушкинского музея в нехотя объявленные "нерабочие дни" снова пришли на службу многие молодые родители с детьми. Ни они, ни духовенство не носят масок и не соблюдают дистанцию. Говорит ли это о православном фатализме? Молодая продавщица свечей Рита, которая сама носит маску и сделала прививку, объясняет, что для большей дисциплины нужен строгий указ приходского священника, но его не было".

"Над десятью "нерабочими днями", которые продлятся до 7 ноября, в России смеются, называя их "недолокдауном", ведь музеи и театры продолжают работать, хотя и с ограничениями, а поездки на шашлыки и в отпуск, чреватые заражением, никто не отменял. Власти избегают решительных мер, потому что, во-первых, они не собираются компенсировать потерю доходов из-за карантина, а во-вторых, боятся агрессивных противников масок и вакцинации, тем более что значительное их число - сторонники Путина", - указывает FAZ.

"Я никогда не видела, чтобы в общественном транспорте, где ношение масок официально является обязательным, но большинство это игнорирует, кому-то сделали замечание или даже оштрафовали, что разительно контрастирует с безжалостностью, с которой протестующих против полицейского произвола сажают в тюрьму за якобы "нарушение санитарных правил", - пишет журналистка.

"Система, созданная президентом Путиным, в которой государственная машина скрыта от глаз и влияния граждан, не приспособлена к серьезным кризисам, считает публицист Иван Давыдов. Ведь они требуют доверия и солидарности, от которых население сейчас как раз отучают путем преследования неправительственных организаций и поиска внутренних врагов. В России, где все приучены максимально обходить правила, ношение масок из соображений заботы об окружающих, как в странах Восточной Азии, кажется немыслимым", - говорится в статье.

"Официально от Covid-19 сегодня привита треть населения, но в нее входит неизвестное количество людей с поддельными сертификатами вакцинации. Почти каждый мой знакомый знает кого-то с купленным сертификатом, многие из них попали в больницу с тяжелой формой заболевания, - указывает Хольм. - Тот факт, что иностранных вакцин здесь нет, не способствует борьбе с прививочным скептицизмом, ведь "отечественные" лекарства многие россияне считают второсортными, тем более что элита часто предпочитает медицинские учреждения на Западе".

"Если год назад туристы приезжали в Россию, чтобы сделать прививку "Спутником V" в связи с дефицитом вакцин в Европе, то сегодня многие россияне едут в Сербию или Черногорию, чтобы сделать там прививку, которая признана в Европе и позволит им путешествовать", - пишет Frankfurter Allgemeine.

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