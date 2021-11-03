Стали известны планы заседания Лукашенко и Путина «по телевизору» 3.11.2021, 12:07

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«Эпохальное событие» не состоится?

В постоянном комитете «союзного государства» Беларуси и России рассказали, что будет на повестке заседания «высшего государственного совета» двух стран. Напомним, что мероприятие пройдет в онлайн-формате, хотя изначально планировалась живая встреча Лукашенко и Путина, пишет telegraf.by.

Так, в плане ВГС на 4 ноября реализация положений «Договора о создании СГ на 2021 – 2023 годы». Также планируется:

Подвести итоги торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и январь-июнь 2021-го,

Обсудить концепцию миграционной политики двух стран

И присудить премии в области науки и техники.

Данные планы не очень соответствуют ранее анонсированным.

Что обещали

Как сообщало издание MediaIQ, белорусские госСМИ создавали «предвкушение события «мирового значения», хотя «их российские коллеги потеряли интерес к теме еще в сентябре». Хотя потом даже в белорусских государственных медиа упоминания предстоящего ВГС уступили «освещению жизни российских «звезд» и отчетам о ситуации с коронавирусом в России».

Несмотря на это, Лукашенко 28 октября обещал «решительный шаг в нашей интеграции». А завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин в статье на БелТА и вовсе заявлял, что «масштаб решений, которые будут приняты 4 ноября, нам еще предстоит исторически осмыслить, а оценивать будут будущие поколения».

«Именно предстоящий «госсовет» должен поставить точку в многолетней и сложной работе правительств двух стран. Вернее не точку, а подписи глав государств под согласованными документами. Сейчас их 28, впрочем, количество, как и названия, вторичны. Будь то дорожные карты интеграции или союзные программы, суть одна – отношения Минска и Москвы выходят на новый уровень», – утверждает закадровый голос на ОНТ.

Однако уже месяц как российский агитпроп не ищет символизма в предстоящем заседании ВГС, не делится ожиданиями значительного события и даже забыл многолетнюю тему отключения роуминга (25 пункт из 28 имеющихся «магистральных направлений союзного строительства»).

Что должно было быть

Планировалось, что 4 ноября Лукашенко и Владимир Путин должны подписать интеграционные планы, которые ранее, с их слов, согласовали 9 сентября в Кремле.

Однако 2 ноября стало известно, что встреча не состоится. Зато будет созвон «по телевизору». И это при том, что Владимир Путин из карантина вышел. И вроде бы даже собирается в этот день в Севастополь.

Не прилетел Путин в Минск и в октябре на саммиты ЕАЭС и СНГ, как обещал 10 сентября его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А в след за ним не захотели прилетать в Беларусь и лидеры других стран.

Отмена визита случилась после закрытия в Беларуси сайта «Комсомольской правды». А позднее на белорусском госТВ вышла передача, где Александра Лукашенко сравнили с неким «ботоксным» президентом в «бункере». А позднее работники госТВ журналистов из России назвали «медиатварями». Фамилий белорусский ведущий не называл, однако многие в этой ситуации подумали, что речь идет про Владимира Путина.

А на российском ТВ вдруг стали прямо критиковать Лукашенко. Так, 31 октября в российских СМИ снова появился критический материал об Александре Лукашенко. В итоговой программе российского телеканала НТВ рассказали о «ковид-диссиденте» в Беларуси.

Более того, заместитель редактора отдела международной политики российской «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков заявил 1 ноября, что Кремль начал прорабатывать возможность переговоров с белорусской оппозицией. При этом он ссылается на свои источники и слухи в российских коридорах власти.

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