«Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!» Телеграм-канал «СерпомПо»

3.11.2021, 12:15

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Правда не с ними.

Веселые ребята работают в ФСБ – своими задорными поступками выдают «секреты следствия».

Вчера они предъявили журналисту Ивану Сафронову окончательное обвинение, из которого выяснилось, что он не только агент чешской, а через нее и американской разведки, но еще и агент немецкой разведки. Последней он, якобы, продал за 248 баксов, секреты нашей воюющей в Сирии Родины. Тоже через вторые руки.

Это, кстати, может быть знаком того, что ФСБ опасается – по главному эпизоду даже в российском суде доказать ничего не удастся. Не совершал Иван Сафронов преступлений, все выдумка. Вот и притянули второй эпизод, основав его на выгодных для себя показаниях другого подследственного по иному делу. Скорее всего, на оговоре, полученном под обещания облегчения участи. То есть, все туфта.

И вот, озлобившись на Ивана Сафронова, а также на общественное мнение, которое горой за журналиста и против очередного шпионского дела, решили мелко мстить, показывая тем самым слабость обвинения.

Вчера Ивана Сафронова поместили в карцер. За то, что пытался настроить телевизор – приклеить антенну к стене камеры. Кроме того, ему на ночь в камере врубают свет, что мешает спать. (Интересно, Бортников и Патрушев спят при включенном свете? Может быть, у них так принято, потому и для заключенных это норма?) Еще Ивану Сафронову не выдают продукты, которые присылают родственники.

Давайте, давайте. Мы, словно зрители перед телевизором, наблюдаем за этой вашей мелкой следственной и сизошной клоунадой. Сила на вашей стороне. Правда не с вами.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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