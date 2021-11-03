Астронавты на МКС впервые вырастили перец чили 3.11.2021, 12:22

Эксперимент должен был помочь установить возможные источники пищи для длительных миссий.

Астронавты на Международной космической станции впервые вырастили перец чили, который астронавтка NASA использовала для приготовления тако, пишет «Новое время».

Семена были доставлены на МКС в июне в рамках эксперимента NASA, чтобы увидеть, какие продукты можно выращивать в космосе.

Эксперимент должен был помочь установить возможные источники пищи для длительных миссий, возможно, на Марс. По сообщению NASA, первые плоды перца были собраны в пятницу.

В июле NASA заявило, что перец будет расти около четырех месяцев в рамках исследования Plant Habitat-04. В описании эксперимента говорилось, что этот процесс был «первым, когда астронавты NASA будут выращивать на станции урожай перца чили от семян до зрелости».

Перец, который удалось вырастить на МКС, является помесью перца чили под названием сандия, который произрастает на юге Нью-Мексико и перца чили ландрас из северной части штата.

«Пятничный пир! После сбора урожая мы попробовали красный и зеленый перец чили. Потом мы заполнили анкеты (нужны данные). Наконец, я сделала свои лучшие космические тако: говядину фахита, регидратированные помидоры, артишоки и HATCH CHILE», — написала с орбиты Меган МакАртур.

NASA заявило, что команда будет есть перец, если он им понравится, но также сохранит несколько штук, чтобы привезти на Землю для изучения. Анкеты, о которых писала МакАртур, были посвящены впечатлениям астронавтов от нового продукта.

В NASA подчеркнули, что что выращивание продуктов питания в космосе имеет логистические преимущества по сравнению с доставкой упакованных продуктов с Земли, и что уход за космическими культурами может иметь психологическую пользу для экипажа.

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