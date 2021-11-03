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Сколько налогов собрали с компаний ПВТ после того, как отменили «вечную» льготу

  • 3.11.2021, 12:29
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Сколько налогов собрали с компаний ПВТ после того, как отменили «вечную» льготу

Режим грабит ИТ-сектор.

Министерство по налогам и сборам отчиталось, сколько денег собрали с компаний ПВТ после того, как отменили «вечную» льготу, пишет «Ежедневник».

Напомним: согласно декрету 2018 года под общим названием «ПВТ 2.0» особый режим налоговых льгот должен был действовать до 2049 года. По нему резиденты ПВТ и индустриального парка «Великий камень» платили НДС в размере не 13%, как по всей стране, а 9%. Кроме того, была льгота по отчислениям в Фонд социальной защиты населения. Они в Беларуси составляют 35% дохода, но айтишники платят его исходя из средней зарплате по стране, а не из личной зарплаты. И вот с января этого года в Беларуси ввели новую версию Налогового кодекса, и теперь НДС для резидентов ПВТ тоже вырос до 13%. IT-сообществу было обещано, что измененная ставка просуществует только до конца 2022 года.

И сейчас налоговая сообщает, что в январе-сентябре текущего года 1.049 плательщиков-резидентов ПВТ перечислили в государственную казну 539,8 миллиона рублей налоговых отчислений. Эта сумма уже больше той, которую 962 резидента парка заплатили в виде налогов за весь 2020 год – 418 миллионов рублей.

Увеличилась и удельная доля ПВТ в формировании доходной части бюджета. С 1,54%, которая была в начале этого года, за девять месяцев она выросла до 2,28%.

Наибольшую сумму в бюджет в указанном периоде перечислили IT-налогоплательщики, зарегистрированные в Минске. Это – 489,8 млн рублей. Их удельная доля в поступлениях в столичный бюджет выросла с начала 2021 года с 2,86% до 4,19%.

Второе место по платежам в бюджет занимают компании, работающие в Гомельской области. За январь-сентябрь 2021 года местная казна получила от них 12,8 млн рублей, а доля IT-сектора в консолидированном бюджете региона выросла с 0,36% до 0,63%.

Наибольшее число резидентов ПВТ по итогам января-сентября работало в Минске – 1049 компаний. Второе и третье места занимали Минская и Гродненская области, в которых, соответственно, зарегистрировано по 37 и 23 структур, связанных с IT-технологиями.

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