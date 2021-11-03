«С каждым днем нас становится все больше»: белорусы третий день остаются дома 3.11.2021, 12:37

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Примкнувшие к стачке показали новые фото «домашней забастовки».

Вот уже третий день беларусы остаются дома по разным причинам, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«С каждым днем нас становится все больше.

В момент, когда властям плевать на нас и наше здоровье, мы сами о себе позаботимся», — заявляют участники стачки.

«Белорусы присоединяются к стачке по разным причинам. Для каждого это, можно сказать, собственный демарш с одной целью. Кто-то хочет достойную заработную плату, кто-то остаться здоровым, а кто-то просто ждет, когда выйдут его родные из тюрем. И во всем этом мы вместе», — рассказывают участники забастовки.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

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