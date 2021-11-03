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«Гомсельмаш» отправил некоторые подразделения на каникулы

  • 3.11.2021, 12:41
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«Гомсельмаш» отправил некоторые подразделения на каникулы

На этой неделе многие работники гомельского предприятия остались без работы.

Выходные на «Гомсельмаше» руководство предприятия объясняет тем, что сезонные работы, пик которых припадает на весну-лето, закончены. Во время несезонных работ на предприятии мало работы, следовательно в этот период нет больших заработков, пишет «Флагшток».

Гомельское телевидение называет период без работы и зарплаты — «приятным событием для рабочих».

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября.

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