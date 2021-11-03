Вадим Прокопьев поддержал Народный локдаун 3.11.2021, 12:58

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Вадим Прокопьев

Известный белорусский бизнесмен призвал граждан остаться дома.

— Для меня забастовка, в моем воображении, в моем сознании — это всегда такой акт, когда злые, разъяренные рабочие с очень крепкими руками стучат касками по мостовой, а испуганная милиция боится даже подойти к ним близко. Я догадываюсь, что мы не имеем такую картинку ввиду, когда говорим про забастовку 1 ноября. Я предполагаю, что мы ведем речь про лежачую забастовку. Я допускаю, что, может быть, это называется по-английски soft strike, я вообще не знаю, как это назвать в дефиниции, - сказал Вадим Прокопьев в интервью «Маланке». - И тем не менее, я много раз общался с Сергеем Дылевским, последний раз сегодня. Этот человек совершенно точно искренен в своих побуждениях. Он считает, что белорусским рабочим этот вариант забастовки значительно ближе в текущих обстоятельствах. Я абсолютно согласен, что эта забастовка — скорее, часть народного карантина, если хотите, народного локдауна, который следует поддержать и следует обязательно попытаться исполнить.

Чудовищная ситуация с заболеваемостью, в том числе, такой ковид-фатализм белорусов нужно повернуть в тактическую пользу. И если вы хотите, чтобы я к чему-то призвал, то совершенно с чистым сердцем, несмотря на разницу в каких-то ощущениях этой забастовки, призываю, конечно же, остаться дома, сберечь себя и свою семью и тем самым показать режиму протестную активность.

Я не думаю, что нас ждет захватывающая картинка на CNN, рабочие на площади. Я думаю, что эта ситуация в динамике и развитии. И если есть возможность ее поддержать и есть такие люди как Сергей Дылевский, который два месяца потратил на очень настойчивую и такую пассионарную кампанию по рекламе забастовки, такой soft забастовки, то, конечно, для любого приличного человека никакого выбора тут нет, как поддержать.

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