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«Ник и Майк»: Деградирует не только Синепал, но и его окружение

  • 3.11.2021, 13:05
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«Ник и Майк»: Деградирует не только Синепал, но и его окружение

В системе реально большие кадровые потери .

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах и аналитике, поделился мнением о том, что деградирует не только Лукашенко, но и все его окружение:

—. Приземленность задач (по сути, сейчас она одна – удержать власть любыми способами) превращает в клоунов всех, кто так или иначе пытается помочь изначально нерешаемую задачу (о том, почему она нерешаема мы много раз писали ранее; с тех пор ничего не изменилось – сейчас просто нет момента, в котором хунта могла бы сказать хотя бы своим сторонникам: все, мы выиграли, начинаем жить как 8 августа 2020 года).

Эта деградация очень видна, когда ты находишься внутри системы, как Ник. Он сегодня на больничном, поэтому нашел время на примерах показать, почему все катится под откос.

В системе реально большие кадровые потери (которые, к слову, продолжаются - сегодня будет пост на эту тему. Подписывайтесь, чтобы не пропустить). Восполнить эти дыры некем. Кадровый потенциал сузился за последнее время очень серьезно. На место тех, в ком засомневались, пришли те, кто готов высуживаться. Но зачастую именно это качество входит в конфликт со всеми остальными, которые должны быть у руководителей даже среднего звена. В итоге получаем серую биомассу. Отметим, что под эту общую биомассу подстраиваются и те, кто раньше пытался выделяться и спорить. Сейчас это небезопасно. Могут спросить: «А вы кому подыгрываете?»

Разберем эту историю на примере Массандры и ее телеграм-канавы, в которой она мечтает собрать 100 тысяч подписчиков. Иногда при помощи ботов это удается, однако всякий раз, как и в случае с зарплатой по 500, все откатывается.

Стиль ведения совещаний у синепала не поменялся. Он и раньше нес достаточное количество бреда. Но раньше очень небольшая часть его прорывалась наружу. Смысл работы пресс-службы всегда заключался в том, чтобы купировать такие моменты и не давать им ход.

Однако времена поменялись. Синепал уверенно теряет повестку. Его изречения уверенно ставит к себе только те источники информации, которые смотрят ябатьки. В остальных СМИ его стараются игнорировать. И это сильно гложет Массандру. Прорываться в умы людей становится все сложнее. А вера в магическое умение синепала в стиле Кашпировского обратить в свою веру любого, с кем он общается без посредников, остается.

Сейчас, чтобы вырваться из информационного гетто, синепал вынужден говорить откровенную дичь. Пресс-служба это подхватывает и если удается взлететь в YouTube или TikTok – у Массандры праздник. Она даже, не особо стесняясь, умудряется хвалиться этим и рассказывать про первые места в трендах.

Последний пример – лечение онкологии ковидом. Массандре даже плевать, почему видео попало в тренды. В данном случае это произошло не от того, что ее хозяин шерил вселенскую мудрость. Пользователи смотрели видео, чтобы поржать с клоуна, который в очередной раз договорился до очевидного бреда. Только и всего.

Или вот трэш с музейными экспонатами в виде автомата, с которым синепал выбегал на пустой проспект в августе-2020 и оскверненного портретом террориста флага (кстати, вот петиция, которая призывает дать правовую оценку этому факту). Обстебать это успели уже все, в том числе российские СМИ. Чтобы наносить такой урон хозяину, это нужно постараться. Массандре удается еще со времен того самого эпик-фэйла с автоматом и посадки самолета регулярно творить дичь, которая убивает остатки рейтинга синепала.

Вчерашний день мальчика Ромы в телеграм-канаве Массандры – это тоже от безысходности. 7 постов на одну тему, за пару дней до 4 ноября, в разгар миграционного кризиса, эпидемии ковида и народного локдауна. А незамедлительной реакции нет как нет.

Подсказываем следующий шаг, когда беседы про ковид перестанут заходить. Можно снять штаны и показать задницу во время отлета самолета. Все тренды будут твоими, Наташа. Непонятно только, ты с земли это будешь снимать или из самолета.

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