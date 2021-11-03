Правительство России засекретило закупки Росгвардии и ФСО 3.11.2021, 13:08

Фото: ТАСС

Ранее в этом списке числились министерство обороны, ФСБ и СВР.

Правительство РФ опубликовало список ведомств, которые имеют право не раскрывать данные о закупках. С 1 января 2022 года к таким ведомствам будут относиться Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО), а также подконтрольные им учреждения и предприятия, следует из распоряжения кабинета министров, размещенного на официальном портале правовой информации, передает dw.com.

Ранее в этом перечне числились министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР) и подведомственные им государственные учреждения и госпредприятия.

В июле 2020 года правительство России также предлагало засекретить часть закупок "Роскосмоса" напоминает интернет-портал "Медуза".

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