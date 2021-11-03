закрыть
3 ноября 2021, среда, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Временного поверенного в делах Беларуси вызвали «на ковер» в МИД Польши

  • 3.11.2021, 13:09
  • 1,212
Временного поверенного в делах Беларуси вызвали «на ковер» в МИД Польши

Дипломату была передана нота протеста.

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский 2 ноября был вызван в Министерство иностранных дел Польши, говорится в сообщении, размещенном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Речь шла о ситуации на границе, в частности, об инциденте, который произошел в ночь на 2 ноября. По словам польских пограничников, той ночью на территории Польши были замечены неопознанные граждане с оружием в руках. Предполагается, что они пришли с территории Беларуси.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик передал белорусской стороне решительный протест в связи с нарушением польской государственной границы. Он также отметил, что действия белорусских властей в последние недели носят "все более явные признаки целенаправленной эскалации".

Вавжик также сказал, что Польша намерена защищать свои границы и внешние границы Евросоюза. Белорусскому дипломату была передана нота протеста. В Варшаве ждут от Минска объяснений в связи с инцидентом на границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Британский ученый: Белорусы, действуйте!
Британский ученый: Белорусы, действуйте! Алан Флауэрс