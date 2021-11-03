Временного поверенного в делах Беларуси вызвали «на ковер» в МИД Польши 3.11.2021, 13:09

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Дипломату была передана нота протеста.

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский 2 ноября был вызван в Министерство иностранных дел Польши, говорится в сообщении, размещенном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Речь шла о ситуации на границе, в частности, об инциденте, который произошел в ночь на 2 ноября. По словам польских пограничников, той ночью на территории Польши были замечены неопознанные граждане с оружием в руках. Предполагается, что они пришли с территории Беларуси.

Kolejna prowokacja! We wtorek w nocy (2 listopada o godz. 1:45) polscy żołnierze zauważyli na terytorium RP trzy umundurowane osoby, z bronią długą.



Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol, nieznane osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się w kierunku Białorusi. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 3, 2021

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик передал белорусской стороне решительный протест в связи с нарушением польской государственной границы. Он также отметил, что действия белорусских властей в последние недели носят "все более явные признаки целенаправленной эскалации".

Вавжик также сказал, что Польша намерена защищать свои границы и внешние границы Евросоюза. Белорусскому дипломату была передана нота протеста. В Варшаве ждут от Минска объяснений в связи с инцидентом на границе.

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