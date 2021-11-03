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Российский политолог: Путин может отравить Лукашенко «Новичком»

  • 3.11.2021, 13:17
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Российский политолог: Путин может отравить Лукашенко «Новичком»
Дмитрий Орешкин

Глава Кремля будет ждать, пока диктатор превратится в отморозка в глазах большинства.

Теоретически Кремль может устранить Лукашенко физически, говорить об этом пока рано. Об этом «Белсату» рассказал независимый российский политолог Дмитрий Орешкин.

Слитый опрос ВЦИОМ о рейтинге Лукашенко, арест журналиста «КП в Беларуси», взаимные «нaезды» в прессе… Между официальными Минском и Москвой явно напряженные отношения. А уже 4 ноября Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали подписать «дорожные карты», но встречу в итоге организуют онлайн.

Независимый российский политолог Дмитрий Орешкин объясняет, что хочет и что может сделать Путин с Лукашенко.

Что значат напряженные отношения между Кремлем и официальным Минском?

Вряд ли, считает Орешкин, что напряженные отношения совсем ничего не значат. Но и вряд ли Путин скажет Лукашенко «уходи» уже 4 ноября. Истина где-то посередине:

«При чем этих середин несколько, – рассуждает Орешкин. – Есть вещи, которые Путин не может допустить. Не может допустить, чтобы Беларусь следом за Украиной ушла к европейской системе ценностей. Это out of question: недопустимо ни при какой позиции.

Это можно делать при помощи Лукашенко, можно благодаря отстранению Лукашенко от власти и постановке у руля кого-то более зависимого от Москвы. Выбор определяется рисками и оценкой потенциальных издержек».

«При таком раскладе для Путина неприятный вариант, но с минимальными издержками, это сохранение Лукашенко при ограничении его выкрутасов, самодурства, самодержавия – называйте любое слово, начинающееся с само-», – делает вывод Орешкин.

Кто решает, как Кремлю вести себя с Лукашенко?

Путин давно понял Лукашенко, уверен Орешкин, и никакой симпатии или даже уважения к нему не имеет, «и быть не может».

«Он понимает, что Лукашенко занимается элементарным кидаловом, порядка 5 млрд долларов в год, – говорит политолог про Путина. – Плюс довольно заметное унижение Путина в его собственных глазах. Лукашенко даже не признал присоединение Крыма – за такие денежки мог бы. Но Путин очень рациональный человек: понимает, что личные амбиции и обиды надо свернуть в трубочку и положить в карман».

Один ли Путин это решает? Или если Лукашенко обидит, к примеру, олигарха Михаила Гуцериева или главу «Роснефти» Игоря Сечина, то Путин к ним прислушается? Орешкин объясняет: Путин выслушивает мнения как «человек XXI века», но решает сам. Вряд ли «решает политбюро»: ресурсы для самостоятельных решений у Путина есть, и теперь без него ничего серьезного не может быть сделано по определению. Путин может узнать, что каким-то крупным начальникам больше нравится, чтобы не обидеть слишком сильного, но остаться самым главным.

Что может сделать Путин?

Теоретически, в случае конфликта Путин может и ввести войска, и отравить Лукашенко «Новичком». Но что Путин реально готов сделать?

«Я думаю, что Путин очень терпеливый человек, – отвечает Орешкин. – Он просто будет ждать, пока Лукашенко превратится в абсолютного отморозка в глазах большинства».

Орешкин отмечает, что если бы вариант с «Новичком» не рассматривался, то это было бы просто непрофессионально, но вопрос в том, нужно ли это Путину. Идея с российским завоеванием Беларуси сейчас не актуальна.

Сейчас Лукашенко для Путина – «как собаке пятая нога», говорит политолог. Но если бы Путин решился устранить Лукашенко, то есть риск провала и большого скандала. А если получится – что дальше?

Силовики, утверждает Орешкин, легко «кинут» Лукашенко и переориентируются на нового хозяина, но нет гарантии, что они сохранят свои места и то, что нажили. Поэтому пока силовики поддерживают Лукашенко – ведь Путин может поставить своих генералов. А если вместо Лукашенко поставить, к примеру, Виктора Бабарико, удержит ли он власть и сможет ли договориться с лукашенковскими силовиками?

Путин, говорит Орешкин, сильно обжегся в Украине: вроде бы все сделал, с Януковичем договорился, денег дал, а вдруг Майдан. Путину совсем не нравится перспектива того, что похожее может повториться с Беларусью.

Так что произойдет 4 ноября?

По мнению Орешкина, Путин ждет от Лукашенко формализации зависимого политического статуса. Путину важно, чтобы Лукашенко подписал какие-то бумаги. Лукашенко же понимает, что подписывает только те бумаги, которые может не выполнять.

«Путин считает, что Лукашенко надо посадить на короткий поводок, а Лукашенко будет бороться за то, чтобы поводок был подлиннее, – прогнозирует Орешкин.

От встречи 4 ноября политолог не ждет никакого прорыва, хоть и отмечает, что со временем Путин становится только жестче. Никакого «нового государства» сделано не будет, уверен Орешкин: «кроме как на словах». Как было, так и останется: Путин пока не решится брать Лукашенко силой, а Лукашенко не понимает другого языка, кроме силы.

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