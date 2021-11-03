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Археологи нашли гробницу важного древнеегипетского чиновника

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  • 3.11.2021, 13:26
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Археологи нашли гробницу важного древнеегипетского чиновника
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Zenger

Ее обнаружили к югу от Каира.

Археологи в Египте обнаружили гробницу Бата-М-Войя, который был главным казначеем во времена короля Рамзеса II, пишет «Новое время».

Гробница находится в Саккаре, огромном некрополе к югу от Каира, согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта.

В своем заявлении чиновники добавили, что Бата-М-Войя также занимал должность «главы божественных клириков в храме Рамзеса II», отвечая за принесение жертв в храм Рамзеса II в Фивах.

Археологи уже обнаружили вход в гробницу Бата-М-Войя, который ведет в зал, полный рисунков, изображающих сцены ритуальных процессий с подношениями богам.

В последние годы в Саккаре была сделана череда удивительных находок, и это последнее открытие — работа группы археологов из Каирского университета. Помимо могилы бывшего казначея, команда также обнаружила могилы ряда высокопоставленных лиц, в том числе военного лидера по имени Хор Мохиб.

Иногда известный как Рамзес Великий, Рамзес II правил Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры, что было вторым по продолжительности правлением в истории Египта. Некоторые эксперты считают его самым важным и могущественным фараоном Нового царства.

Примерно в 20 милях к югу от Каира огромное кладбище Саккара когда-то служило королевской столице Мемфису. На этом месте также расположена пирамида Джосера — самая старая из сохранившихся пирамид Египта.

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