Николай Дедок: Мы все равно победим! 5 3.11.2021, 13:43

8,448

Николай Дедок

Политзаключенный выступил с сильной речью в суде.

Активист анархистского движения, политзаключенный Николай Дедок выступил на суде с последним словом.

«Все участники процесса с юридическим образованием прекрасно видят и понимают, что происходит. Я только хочу поблагодарить своих родных, друзей, журналистов, правозащитников, всех неравнодушных, всех, кто ценит мою работу, за то, что поддерживали меня в течение этого года и помогали материально. Это очень важно для меня», - цитирует выступление политзаключенного «Весна-96».

«Всем, кто имеет отношение к организации этого судебного процесса и других политических репрессий в моей стране, я хочу сказать: не питайте иллюзий! Никакие написанные вами бумажки, никакой террор не способны остановить освобождение человека и прогресс. Мы все равно победим!» - заявил в последнем слове Дедок.

Приговор суд огласит 10 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».