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Николай Дедок: Мы все равно победим!

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  • 3.11.2021, 13:43
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Николай Дедок: Мы все равно победим!
Николай Дедок

Политзаключенный выступил с сильной речью в суде.

Активист анархистского движения, политзаключенный Николай Дедок выступил на суде с последним словом.

«Все участники процесса с юридическим образованием прекрасно видят и понимают, что происходит. Я только хочу поблагодарить своих родных, друзей, журналистов, правозащитников, всех неравнодушных, всех, кто ценит мою работу, за то, что поддерживали меня в течение этого года и помогали материально. Это очень важно для меня», - цитирует выступление политзаключенного «Весна-96».

«Всем, кто имеет отношение к организации этого судебного процесса и других политических репрессий в моей стране, я хочу сказать: не питайте иллюзий! Никакие написанные вами бумажки, никакой террор не способны остановить освобождение человека и прогресс. Мы все равно победим!» - заявил в последнем слове Дедок.

Приговор суд огласит 10 ноября.

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