Как Турция стала «великой беспилотной державой» 1 3.11.2021, 13:56

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Уже вполне очевидно, что дроны за последние годы полностью изменили характер ведения боевых действий.

До 2015 года только США, Великобритания и Израиль имели возможность наносить удары с дронов, но за последние пять лет к ним присоединились еще десятки стран. Одним из преимуществ беспилотного самолета является тот факт, что это высокоточное оружие чрезвычайно дешево (относительно других видов, как то, например, ракета) и не подвергает риску пилота. Причем как показала Вторая Карабахская война еще одним фактором воздействия является психологический надлом личного состава противника.

Появилось даже такое определение как "дронобоязнь", когда никогда не знаешь днем или ночью прилетит ракета, которая точно поразит цель, что приводит к постоянному напряжению и как результат – ошибкам в планировании или ведении боевых действий.

Почему же Турция стала идним из лидеров в производстве боевых дронов, разбирался Realist.online.

25 лет назад

На сегодня Турция является одним из основных производителей ударных дронов в мире. Причем стране удалось начать серийное производство и продажу по всему миру аппаратов, почти не уступающие по качеству тем, которые производятся в тех же в США или Израиле, всего менее чем за 10 лет.

Более пристальный взгляд на эволюцию турецкого БПЛА-строения позволяет Украине извлечь некоторые уроки, хотя бы чисто теоретического плана. Тем более, что рано или поздно мы придем к необходимости создания собственного ударного беспилотника – как минимум среднего класса, а то и выше.

В 1996 году Турция закупила свои первые невооруженные дроны в США. На тот момент основной проблемой для страны были курдские повстанцы, которые воевали на гористом юго-востоке, поэтому считалось, что дроны смогут реально помочь в этой антипартизанской операции. Предполагалось, что беспилотники будут висеть часами над мятежными территориями и после обнаружения активности партизан наводить истребители – бомбардировщики F-16. Однако их эффективность оказалась весьма низкой и тогда было принято решение о закупке аппаратов у ведущего на тот момент производителя – Израиля.

В итоге в 2006 году Турция заказала 10 невооруженных израильских беспилотников. Однако, во-первых, Израилю потребовалось пять лет, чтобы выполнить контракт, а во-вторых, ими управлял исключительно израильский персонал. Практически сразу стало очевидно, что собранные изображения передаются напрямую израильской разведке.

На этом фоне Турция пыталась купить ударные беспилотники США, но поскольку после "арабской весны" интересы Турции на Ближнем Востоке все больше сталкивались с израильскими, то у американских официальных лиц возникли опасения, что эта технология будет использована против Израиля. Таким образом, Конгресс США отказался одобрить продажу ударных дронов Турции в 2010 и 2012 годах.

Решили сделать сами

Турции оставалось только одно: приступить к разработке своей собственной системы беспилотников. На тот момент двумя основными игроками в аэрокосмической сфере были компании Turkish Aerospace Industries (TAI) и Baykar Makina.

Американская компания General Dynamics предоставила TAI лицензию на производство истребителей F-16 для ВВС Турции, что означало, что компания уже обладала полезными знаниями для производства ударных дронов. Кроме того, еще в 2004 году Министерство обороны Турции подписало контракт на разработку ударного дрона.

Однако в итоге более важным оказался Baykar Makina, которым руководил Сельчук Байрактар. Он изучал электротехнику в престижном Массачусетском технологическом институте Америки и в 2005 году вернулся в Турцию в возрасте 26 лет, возглавив компанию своего отца - Оздемира Байрактар.

В 2007 году он прервал учебу в докторантуре, чтобы полностью посвятить себя разработке ударных дронов в Турции. Два года спустя его фирма выиграла контракт на производство и продажу ударного дрона, который в итоге стал легендарным Bayraktar TB2.

Как и многие другие страны, которые только вступают на путь производства дронов, компания Baykar Makina на первом этапе импортировала высокотехнологичные детали, которые не могла произвести самостоятельно, такие как двигатель, датчики и многое другое. Причем многие из этих деталей могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях и, следовательно, не попадают под экспортные ограничения.

В конце 2015 года TB2 провел свои первые успешные пуски высокоточной управляемой ракетой отечественного производства – с высоты почти 5000 метров дрон поразил цель на расстоянии восьми километров с точностью до двух квадратных метров. В 2016 году Bayraktar TB2 был принят на вооружение турецкой армии и практически сразу был задействован в боевых действиях против курдских отрядов – причем не только на юго-востоке Турции и в районе у границы с северным Ираком, а также на границе в северной Сирии, где сирийские курды контролировали большие территории.

Но дроны быстро стали полезными не только для охоты на партизан. Дальше была Ливия, Карабах и наконец Украина и просто колоссальный экспортный успех. Ныне аппарат состоит на вооружении Азербайджана, Катара, Ливии, Марокко, Туркменистана, еще десяток стран стоят "в очереди" на получение дронов.

И судя по всему Bayraktar TB2 – это только начало весьма перспективной турецкой программы. Уже в строю гораздо более мощный (и думается более эффективный) Bayraktar Akıncı, а в планах реактивный MİUS.

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