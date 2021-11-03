«Соседка выжила из квартиры более 10 человек!» 7 3.11.2021, 14:05

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Жители Барановичей рассказали о жизни в съемном жилье.

СМИ уже писали о том, с какими проблемами сталкиваются арендодатели при сдаче квартир в аренду. Однако и тем, кто эти квартиры снимает, зачастую есть на что пожаловаться.

Две жительницы Барановичей поделились с Intex-press своим негативным опытом жизни в арендных квадратных метрах.

Инна Кислач, два года терпела издевательства соседки снизу

— Лет пять назад мы снимали двухкомнатную квартиру в микрорайоне Боровки. Когда пришли ее смотреть, нам все понравилось: квартира была просторной и светлой, цена устраивала, да и владельцы оказались приветливыми и добрыми людьми. Мы считали, что нам крупно повезло.

Но буквально через день после нашего новоселья, когда муж с другом собирали детскую кроватку и кто-то из них нечаянно выронил из рук инструмент, в нашу дверь постучали. На пороге стояла женщина лет пятидесяти, которая тут же стала кричать: «Что вы творите?! Почему вы здесь шумите?!» Как выяснилось, это была наша соседка снизу. Муж пытался ей объяснить, что мы только переехали, что ребенку нужно где-то спать, но она ничего слушать не хотела. Тогда конфликт кое-как удалось уладить, но мы и предположить не могли, что это было только начало.

После этого соседка стала практически каждый день приходить к нам со скандалами и претензиями по самым разным поводам: то ее не устраивает, как мой ребенок возит по полу машинки, то он громко бегает, плачет – ее бесило буквально все!

Дальше – больше. Женщина начала регулярно вызывать на нас милицию под предлогом того, что мы, якобы, шумим, водим компании и устраиваем пьянки, хотя ничего подобного в нашей квартире не происходило! Самое интересное, что сотрудники милиции ее прекрасно знали и даже относились к нам с пониманием, обещая провести с ней профилактическую беседу, но на этом все и заканчивалось.

В таких условиях мы прожили без малого два года. Но когда она стала звонить в горисполком и говорить, что я бью своего ребенка, после чего к нам домой пришли работники органов опеки, я поняла, что так дальше продолжаться не может. Из квартиры мы буквально бежали! Позже хозяева, с которыми я, к слову, общаюсь по сей день, рассказали, что с того момента, как мы съехали, соседке удалось выжить из квартиры более 10 человек!

Мы же, когда переехали на новую квартиру, первым делом пошли знакомиться с соседями.

Анна Жидик, не выдержала пристального контроля со стороны хозяйки

— В 2015 году мы с супругом приехали в Барановичи по распределению. Нашли объявление о сдаче в аренду половины дома по улице Чернышевского – на этом варианте и остановились.

Та часть дома, в которую мы въехали, была комфортной, места было много. Вторая часть в момент нашего заселения пустовала. Во дворе имелась сторожка. Периодически мы замечали, что наша хозяйка-пенсионерка туда приходит. Но позже выяснилось, что она не просто приходит, она там живет и контролирует всех, кто проживает в ее доме!

Поначалу все было нормально. Но спустя пару недель хозяйка начала приходить к нам «в гости». Причем, наведывалась, когда ей вздумается. Делала замечания, говорила, что полотенца висят не там, где нужно, запрещала делать уборку влажной тряпкой, потому что это может повредить ламинат, упрекала за то, что у нас долго горит свет, хотя мы платили за него из своего кармана. Во дворе была тротуарная плитка, так вот оказалось, что ее мы обязаны не просто подметать, а чистить специальными средствами – фантастика!

Доходило до того, что она могла просто ходить у дома и заглядывать в окна!

При этом, когда недовольство выказывали мы, она всегда говорила: не нравится – съезжайте.

И мы с мужем действительно начали искать другой вариант. Довольно быстро по объявлению мы нашли квартиру с лучшими условиями и за меньшую стоимость. О том, что мы собираемся переезжать, сразу рассказали хозяйке, на что она отреагировала крайне негативно. После этого она каждый день стала приходить и требовать немедленно покинуть жилье, мол, у нее уже есть человек, который буквально едет с вокзала. Естественно, никакого человека не было, а у нас на руках был договор, в котором черным по белому прописано, до какого числа мы можем жить в ее доме.

В таком стрессе мы прожили три месяца. Это было просто невыносимо, мы жили в постоянном ожидании, что в любой момент к нам может придти хозяйка. Мы съехали в указанный в договоре день и забыли про этот дом, как про страшный сон.

Теперь перед тем, как снять в аренду жилье, всегда мы уточняем абсолютно все нюансы, которые только могут возникнуть. Очень надеюсь, что с подобным не столкнусь больше никогда.

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