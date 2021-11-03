Байден: У Путина тундра горит 10 3.11.2021, 14:16

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ДЖО БАЙДЕН

В Кремле болезненно отреагировали на слова президента США.

Президент США Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и президента РФ Владимира Путина из-за того, что они не приехали на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго. Об этом пишет The New York Times (перевод — meduza.io).

Выступая на конференции, Байден назвал «большой ошибкой» решение лидера Китая не приезжать на саммит. «Они (представители Китая) потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP. Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?» — заявил американский президент.

Похожим образом Джо Байден высказался о Владимире Путине. «У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать», — сказал президент США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сказал, что в Кремле не согласны «с подобной постановкой вопроса». Песков подчеркнул, что «действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер» и не приурочены к конкретному мероприятию. «Тундра действительно горит. Но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира», — добавил он.

Мировая конференция по климату проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. 1 и 2 ноября на ней состоялся саммит с участием мировых лидеров. Президент РФ Владимир Путин не участвовал в конференции, потому что, как объяснили в Кремле, на ней не предусмотрено выступление по видеосвязи.

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