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Валерий Цепкало о Лукашенко: Люди видят в нем шута

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  • 3.11.2021, 14:19
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Валерий Цепкало о Лукашенко: Люди видят в нем шута

Произошло самое главное — десакрализация режима.

В интервью «Маланке» экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало дал свою оценку Лукашенко:

— С точки зрения исторического процесса, с точки зрения логики деконструкции любого тоталитарного режима, мы движемся нормальными темпами. Произошло самое главное — десакрализация режима. На Лукашенко смотрят по-разному: кто-то видит в нем ненавистного диктатора, кто-то видит в нем шута, который устраивает клоунаду, кто-то видит дурачка. Я тоже читаю достаточно много комментариев, когда он не может маску натянуть себе на лицо и говорит «ой, я не знаю, как это делать». Как будто в армии не служил и не знает, что натягивание противогаза или ОЗК — как зубы почистить должно быть для армейца, а маску намного легче надеть, чем противогаз. Тоже самое касается того, что он пшикает себе на лицо санитайзер. Это дебилизм уже какой-то.

Я точно могу сказать, что ни у кого он симпатий не вызывает. Это тот результат, который мы имеем начиная с мая 2020 года. Полностью поменялось его восприятие и в общественном мнении, и за рубежом.

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