Верховная Рада Украины переголосовала три спорных правки к закону об олигархах 3.11.2021, 14:21

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Депутаты устранили правовую коллизию.

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 3 ноября, переголосовала три спорных правки к закону об олигархах.

Предложение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 депутата, сообщает korrespondent.net.

Таким образом, вести реестр олигархов будет СНБО.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

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