Ученых озадачил новый сфинкс возле пирамиды в Гизе

Ученых озадачил новый сфинкс возле пирамиды в Гизе3
- 3.11.2021, 14:43
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Высота монумента составляет 73 метра.
Египетские эксперты были разгневаны и сбиты с толку после того, как появились сообщения о том, что рядом с Великой пирамидой в Гизе был обнаружен «новый сфинкс».
Это произошло после того, как Реда Абдель Халим, директор по связям с общественностью района пирамид Гизы в Министерстве туризма и древностей Египта, сообщил местным СМИ, что он обнаружил новую статую, похожую на Великого Сфинкса.
По его словам, высота монумента составляет 73 метра, высота головы - 20,5 метра, а руки - более 15,5 метров. Он добавил, что в университете Загазига было опубликовано научное исследование, подтверждающее существование этой статуи. Об этом пишет Еxpress.
Но ведущие археологи нанесли ответный удар. Захи Хавасс, бывший министр древностей, сказал: «Это полностью неправда».
Он добавил: «Сфинкс уникален в Египте и в мире. … Любые разговоры об обнаружении других подобных статуй беспочвенны и преследуют только одну цель - раздуть шумиху в СМИ.
Исследования должны публиковаться в научном журнале, чтобы мы могли отвечать научными доказательствами.
Разговоры о тексте, который, как говорят, был начертан на Сфинксе, но был стерт по прошествии времени с упоминанием о существовании другой подобной статуи, безосновательны.
«В течение многих лет я возглавлял район пирамид Гизы, мы работали вместе с египетскими и иностранными экспертами и археологами, изучая всю территорию, и я могу заверить вас, что больше нет другой статуи Сфинкса» - сказал Захи Хавасс.
Невин аль-Ариф, советник по СМИ министра туризма и древностей, сказала Al-Monitor, что археологи и эксперты, в том числе генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа аль-Вазири, озадачены этим заявлением.
Она сказала: «Эта статуя была обнаружена давным-давно в этом районе и не имеет ничего общего с оригинальным Сфинксом. Это не что иное, как обычная статуя».