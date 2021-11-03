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Ученых озадачил новый сфинкс возле пирамиды в Гизе

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  • 3.11.2021, 14:43
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Ученых озадачил новый сфинкс возле пирамиды в Гизе

Высота монумента составляет 73 метра.

Египетские эксперты были разгневаны и сбиты с толку после того, как появились сообщения о том, что рядом с Великой пирамидой в Гизе был обнаружен «новый сфинкс».

Это произошло после того, как Реда Абдель Халим, директор по связям с общественностью района пирамид Гизы в Министерстве туризма и древностей Египта, сообщил местным СМИ, что он обнаружил новую статую, похожую на Великого Сфинкса.

По его словам, высота монумента составляет 73 метра, высота головы - 20,5 метра, а руки - более 15,5 метров. Он добавил, что в университете Загазига было опубликовано научное исследование, подтверждающее существование этой статуи. Об этом пишет Еxpress.

Но ведущие археологи нанесли ответный удар. Захи Хавасс, бывший министр древностей, сказал: «Это полностью неправда».

Он добавил: «Сфинкс уникален в Египте и в мире. … Любые разговоры об обнаружении других подобных статуй беспочвенны и преследуют только одну цель - раздуть шумиху в СМИ.

Исследования должны публиковаться в научном журнале, чтобы мы могли отвечать научными доказательствами.

Разговоры о тексте, который, как говорят, был начертан на Сфинксе, но был стерт по прошествии времени с упоминанием о существовании другой подобной статуи, безосновательны.

«В течение многих лет я возглавлял район пирамид Гизы, мы работали вместе с египетскими и иностранными экспертами и археологами, изучая всю территорию, и я могу заверить вас, что больше нет другой статуи Сфинкса» - сказал Захи Хавасс.

Невин аль-Ариф, советник по СМИ министра туризма и древностей, сказала Al-Monitor, что археологи и эксперты, в том числе генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа аль-Вазири, озадачены этим заявлением.

Она сказала: «Эта статуя была обнаружена давным-давно в этом районе и не имеет ничего общего с оригинальным Сфинксом. Это не что иное, как обычная статуя».

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