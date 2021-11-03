Налоговая рассказала, сколько белорусов владеет двумя и более квартирами 6 3.11.2021, 15:12

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Названы сроки уплаты налога на недвижимость в этом году.

В Беларуси свыше 215 тысяч человек владеют двумя и более квартирами. Об этом сообщила на пресс-конференции замначальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Екатерина Зарецкая, сообщает zerkalo.io.

Специалист МНС напомнила, что в этом году земельный налог и недвижимость нужно успеть уплатить до 15 ноября. Она также отметила, что в Беларуси насчитывается более 215 тыс. человек, которые владеют двумя и более квартирами.

Напомним, в Беларуси хотят с 2022 года пересмотреть схему уплаты налога на недвижимость, а также ввести налог на первую квартиру. Сейчас его платят со второго и последующего жилья. По подсчетам Минфина, в среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше.

Екатерина Зарецкая уточнила, что пока это возможное изменение проходит обсуждение. По ее словам, рассматривается возможность ввести авансовый платеж. В проекте изменений в Налоговый кодекс прописали, что до 15 ноября 2022 года нужно будет внести авансовый платеж по налогу, который составит 50% от суммы сбора. Извещение на уплату налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести, как ожидается, до 15 ноября 2023 года.

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