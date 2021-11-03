Паранойя в Ново-Огарево 4 Александр Коваленко, sprotyv.info

3.11.2021, 14:58

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Страх в бункере нарастает.

На фоне очередной волны коронавируса российский президент в очередной раз залег на глубокое дно. Дно в виде бункера в Ново-Огарево, который он старается не покидать без особо важных на то причин.

Фактически, с марта 2020 года управление Россией, если так можно это назвать, было перемещено из Кремля в Ново-Огарево, встречи президента РФ сведены к минимуму, а зарубежные поездки и вовсе исключены.

На сегодняшний день единственный зарубежный визит, который осуществлял президент России, после самоизоляции состоялся в Швейцарию 16 июня 2021 года. То есть, фактически с января 2020 по, уже ноябрь 2021, президент России совершил всего один зарубежный визит.

При этом его, скажем так коллеги, тот же президент США Джо Байден, не смотря на свой возраст, осуществляет регулярные визиты в другие государства. И буквально на днях принимал участие в саммите G-20, на который президент России, разумеется, лично не явился.

Казалось бы, в то время как все российские СМИ, освещая очередную видеоконференцию Путина, подчеркивают, что президент находится в “прекрасной” физической форме, да еще и вакцинированный лучшей вакциной в мире Спутник V, сам глава российского государства не высовывает носа из бункера.

Владимир Путин стал наиболее изолированным от внешнего мира руководителем страны в мире. Даже у кровавого диктатора Сирии Башара Асада и то более насыщенная политическая жизнь, чем у президента “сверхдержавы” спасающей его от неминуемого свержения уже как 10 лет.

Очевидно, что президент России испытывает паническую боязнь перед угрозой заражения коронавирусом. Даже не смотря на некую вакцинацию. Своим поведением он не только позорится сам, но и позорит тех, для кого это уже стало нормой вещей еще 8 лет назад – российские СМИ освещающие политическую жизнь РФ. Но все же, актуальным остается другой вопрос.

По мере проведения вакцинации в мире, жизнь возвращается на круги своя. Возобновляются международные мероприятия, открываются границы. Масштабные саммиты проводят, хоть и с учетом противоэпидемиологических требований, но все больше уже не в формате видеоконференций.

В свою очередь в России все ровным счетом наоборот. Страна продолжает ставить один антирекорд за другим по количеству заболевших коронавирусом, а также по показателям избыточной смертности. Президент же страны, без малого уже как второй год трусливо скрывается в бункере. Что будет дальше? Владимир Путин вполне может войти под конец своего правления Россией в историю именно как Владимир “Бункерный” и никак иначе.

С другой стороны, подобное поведение лишний раз доказывает то, что этот человек, под руководством которого находится страна с одним из наибольших ядерных потенциалов в мире, страдает от огромного количества комплексов и психических расстройств. И кто знает, что может взбрести на ум на очередное полнолуние этому человеку, объятому страхом в своем “безопасном” бункере.

Ну и уверенность президента России в том препарате, который ему в этом году вкололи, тоже является интересной и многогранной темой для дискуссии.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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