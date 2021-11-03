Умер известный белорусский архитектор, спроектировавший Комаровку и универсам «Фрунзенский» 2 3.11.2021, 14:52

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Вальмен Аладов

Вальмен Аладов ушел на 92-м году жизни.

Знаменитый белорусский архитектор Вальмен Аладов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщил Белорусский союз архитекторов.

«Недавняя смерть жены — архитектора Нинель Ивановны Аладовой подкосила этого прекрасного человека», — написали в некрологе его коллеги.

Вальмен Аладов родился 12 февраля 1930 года в Минске. Его отцом был композитор Николай Аладов, возглавлявший Белорусскую консерваторию, мать, Елена Аладова, долгие годы руководила Национальным художественным музеем и фактически сформировала его коллекцию после Великой Отечественной войны.

Вальмен Аладов окончил Московский архитектурный институт и с того времени работал в белорусской столице.

Он написал свыше 100 научных работ и 6 монографий по вопросам архитектуры. Подготовил 7 кандидатов архитектуры. А еще сам спроектировал более 100 зданий, сооружений и архитектурных ансамблей.

Среди них (в том числе, созданные в авторском коллективе): ансамбль жилых домов на углу проспекта Независимости и улицы Козлова с магазином «Океан», универсамы «Фрунзенский», «Серебрянка» и «Центральный», Комаровский рынок, Олимпийский спортивный комплекс и музей народного творчества в Раубичах, мастерская-музей скульптора Заира Азгура и многие другие.

По разработанной им методике в Беларуси и многих городах бывшего Советского Союза построены несколько тысяч столовых нового типа на промышленных предприятиях и в учебных заведениях с так называемой линией раздачи еды типа «эффект». Им также была разработана система питания для строителей, которая была распространена в республике.

В 1965 году по инициативе Вальмена Аладова был создан республиканский проектный Институт «Белгоспроект», которым он руководил 15 лет.

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