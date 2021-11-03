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«Бастую уже 3-й день, и это самое захватывающее, что со мной произошло»

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  • 3.11.2021, 15:21
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«Бастую уже 3-й день, и это самое захватывающее, что со мной произошло»

Белорус рассказал, как сделал свой выбор.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поделился мнением одного из своих подписчиков, примкнувшего к общенациональной забастовке:

«Хотелось бы сказать пару слов всем белорусам. Я бастую уже 3-й день, это самое волнительное и захватывающее, что со мной произошло.

Я точно так же как все жил и на политику мне было плевать, я не был активным профсоюзником, стать начальником мне тоже не светило. Но в последний год уже никто не может быть равнодушным.

Вот я и сделал шаг. Выйти на площадь, честно скажу, очень стремно, не хочу чтобы мне проломили голову, но вот остаться дома — хороший вариант. Для этого мне и делать-то не надо ничего, просто берешь и выключаешь сначала будильник, потом звук телефона.

Я сделал выбор. Рабочие Беларуси, теперь ваша очередь! Все мы должны сделать все, чтобы спасти Беларусь! Сколько ждать-то можно?! Чего вам не хватает? Кого еще нужно убить и посадить? Может, уже хватит искать оправдания? Неужели наши девушки мужественнее мужчин?

Я не жалею что остался дома и жалеть не буду! Я свободен, у меня нет на руках канатов и цепи на шее. Я свободный человек! Я хочу чтобы каждый белорус стал свободен. И очень жду чтобы и вы сделали то же самое.

Если в этот раз мы ничего не сделаем, дальше все совсем лапки свесят. И знаете что? Я со спокойной душой уеду за границу. А все те, кто ходит на работы, а потом, когда его уволят или не дай бог кого-то из близких посадят, начнет возмущаться, говорить о несправедливости, о том что нужно что-то делать, будет достоин всего этого говна! После выходить за вас будет уже некому! После — будущего нет.

Поэтому прямо сейчас мы все должны поменять Беларусь и вернуть нашу родину в наши руки! Давайте поломаем синие пальцы!

Оставайтесь дома!

Бастуй, Беларусь!»

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

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