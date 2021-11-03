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Украинские депутаты отправили в отставку первого вице-премьера и нескольких министров

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  • 3.11.2021, 15:32
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Украинские депутаты отправили в отставку первого вице-премьера и нескольких министров

С большинством кадровых предложений выступили представители партии «Слуга народа».

Верховная Рада Украины на заседании 3 ноября проголосовала за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Об этом сообщает gordonua.com.

Председатель комитета Рады по экологии и природопользованию, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко сказал, что комитет рекомендовал парламентариям определиться путем голосования.

"Это решение комитета – знак нашего большого уважения деятельности Абрамовского", – заявил он.

За отставку Абрамовского проголосовали 322 нардепа.

Депутаты также проголосовали за отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказал, что члены комитета не смогли прийти к согласию по вопросу отставки Любченко и рекомендовали нардепам определяться в зале путем голосования. 

Он поблагодарил вице-премьера за работу. 

Рада приняла заявление Любченко об отставке, за его увольнение проголосовало 320 парламентариев. Самого вице-премьера не было в зале. 

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

За отставку Резникова проголосовали 329 народных депутатов, воздержались 16, не голосовали 24 нардепа.

Депутаты на заседании 3 ноября также проголосовали за отставку вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха раскритиковал деятельность Уруского на должности вице-премьера.

Комитет рекомендовал уволить Уруского, сказал он. Самого вице-премьера не было на заседании.

За отставку Уруского проголосовали 342 нардепа.

Также Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана.

За отставку главы Минобороны проголосовал 341 нардеп.

Самого Тарана на заседании не было. Парламентарии возмущались этим, заявляя, что он должен был присутствовать и ответить на вопросы нардепов.

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