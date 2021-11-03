Украинские депутаты отправили в отставку первого вице-премьера и нескольких министров

Украинские депутаты отправили в отставку первого вице-премьера и нескольких министров1
- 3.11.2021, 15:32
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С большинством кадровых предложений выступили представители партии «Слуга народа».
Верховная Рада Украины на заседании 3 ноября проголосовала за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.
Об этом сообщает gordonua.com.
Председатель комитета Рады по экологии и природопользованию, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко сказал, что комитет рекомендовал парламентариям определиться путем голосования.
"Это решение комитета – знак нашего большого уважения деятельности Абрамовского", – заявил он.
За отставку Абрамовского проголосовали 322 нардепа.
Депутаты также проголосовали за отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко.
Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказал, что члены комитета не смогли прийти к согласию по вопросу отставки Любченко и рекомендовали нардепам определяться в зале путем голосования.
Он поблагодарил вице-премьера за работу.
Рада приняла заявление Любченко об отставке, за его увольнение проголосовало 320 парламентариев. Самого вице-премьера не было в зале.
Кроме того, Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
За отставку Резникова проголосовали 329 народных депутатов, воздержались 16, не голосовали 24 нардепа.
Депутаты на заседании 3 ноября также проголосовали за отставку вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.
Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха раскритиковал деятельность Уруского на должности вице-премьера.
Комитет рекомендовал уволить Уруского, сказал он. Самого вице-премьера не было на заседании.
За отставку Уруского проголосовали 342 нардепа.
Также Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана.
За отставку главы Минобороны проголосовал 341 нардеп.
Самого Тарана на заседании не было. Парламентарии возмущались этим, заявляя, что он должен был присутствовать и ответить на вопросы нардепов.