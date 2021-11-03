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В России разбился белорусский самолет

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  • 3.11.2021, 15:41
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В России разбился белорусский самолет
иллюстрационное фото: Коммерсантъ

Борт выполнял рейс из Якутска в Иркутск.

В России разбился грузовой самолет белорусской «Авиакомпании Гродно».

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщил сибирский авиационный спасательный центр. По данным МЧС, на борту находились восемь человек.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.

«Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск», - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит белорусской «Авиакомпании Гродно». Самолет выполнял грузовой рейс.

Обновлено

Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 под Иркутском, воздушное судно горит, сообщили в российском МЧС.

Часть пилотов погибла при крушении Ан-12 под Иркутском, сообщил источник «Интерфакса».

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