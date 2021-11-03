Хромая утка 3 Игорь Яковенко

3.11.2021, 15:48

5,070

Игорь Яковенко

Путин сделал все, чтобы это название распространилось на всю Россию.

Зияющее отсутствие глав двух крупнейших диктатур на планете, Си Цзиньпина и Путина на саммите G20 в Риме и конференции ООН по климату в Глазго позволило Джо Байдену почувствовать себя безоговорочным и единоличным лидером и он стал отпускать вербальные подзатыльники обоим прогульщикам.

"Президент РФ Владимир Путин не предоставляет информации о том, что собирается делать по климату, несмотря на то, что в России есть проблемы", - наябедничал президент США на Путина.

И тут же пожаловался журналистам на Си Цзиньпина:

"КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20".

И снова о Путине:

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать".

Вообще-то у Путина горит в больше степени не тундра, а тайга. Но живущему в теплой Америке Байдену, видимо, не объяснили разницу.

"Я думаю, что это было большой ошибкой, откровенно говоря, что Китай не появился [на обоих форумах]. Остальной мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он [Китай] представляет? И они потеряли способность влиять на людей во всем мире и на всех людей здесь, на COP26. Точно так же я бы высказался и в отношении России"

Причина, по которой в Рим и Глазго не поехал товарищ Си, мне неизвестна и не слишком интересна. Отсутствие Путина некоторые комментаторы объясняли тем, что он боялся заразиться. Эта версия не слишком хорошо рекомендует российскую вакцину, если, конечно, Путин, действительно, укололся Спутником V. А вот Сэм Кайли, корреспондент CNN, постоянный спикер на RT, узнал реальную причину отсутствия Путина на G20. Оказывается "Владимир Путин не особо высоко ценит подобные встречи", предпочитая, по мнению Кайли, исключительно двусторонние переговоры и то только с двумя людьми на планете: с Байденом и Си Цзиньпином. Видимо, эти двое хоть как-то могут заменить Путину в качестве собеседников отсутствующего Ганди. Хотя ни тот ни другой на Ганди не слишком похож…

Встретившихся в рамках римского саммита G20 главу МИД РФ Сергей Лавров и его китайского коллегу Ван И, судя по всему, повестка дня саммита не интересовала. Как сообщили на Смоленской площади, министры Сергей Лавров и Ван И говорили о своем, о наболевшем, в частности отметили "совпадение позиций в отношении попыток навязывания единых стандартов демократии по западным лекалам, разделения государств на "правильные" и "неправильные" демократии, ущербности вмешательства во внутренние дела независимых государств". То есть, в то время, пока мировые лидеры обсуждали будущее планеты, эти двое в уголке делились старыми обидками.

Основные решения саммита в Риме: вакцинировать 70% мирового населения к середине 2022 года и ввести минимальное глобальное налогообложение в размере 15% для крупных компаний с доходом от €750 млн.

По первому пункту Россия с ее 30% вакцинированных явно выпадает, второй столь же явно не устраивает ту часть путинского окружения, которая состоит в списке Форбс.

Слезную просьбу Путина признать Спутник V вакциной саммит G20 отверг. Еще одна обидка в копилку к старым.

А теперь о том, почему Путин не поехал на оба форума.

Причина в том, что Путин в корне не принимает и не понимает то, о чем говорили и что решили на саммите G20 и форуме ООН по климату.

Он свою позицию по этим вопросам изложил на Валдайском форуме, когда фактически отверг экспертизу западных экспертов в оценке будущего энергетики. Он еще раньше рассказывал про пагубность ветряков, от которых земля трясется и червяки испытывают моральные страдания, про отсутствие ветра в Британии, про нехватку солнечных дней, про то, что все сейчас зависят от газа и будут зависеть всегда. Путин не верит лидерам Запада относительно будущего.

Еще более развернуто эта позиция изложена в интервью второго человека в России, Патрушева, где "серый кардинал" объяснял как солнечная энергия вредна, как она влияет на природу, как ужасны лопасти ветряков которые никогда не разлагаются, их даже нельзя утилизировать и подлые американцы вывозят эти лопасти в развивающиеся страны, тем самым создавая проблемы в тех странах. То есть, то будущее которое видят и которое обсуждают и к которому стремятся все мировые лидеры, для Путина и его ближайшего окружения отвратительно, невозможно, а поэтому его, этого будущего не существует.

Поэтому Путин не собеседник для членов G20 по главным для них вопросам.

В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. По этой же причине патентное ведомство США уже более ста лет не выдаёт патенты на perpetuum mobile. Есть вопросы, по которым человечество, точнее, его просвещенная, образованная и вменяемая его часть не ведет дискуссии, поскольку эти вопросы не без основания считаются закрытыми. В кругу современных образованных людей не обсуждают "новую хронологию" академика Фоменко, астрологию, алхимию, и нумерологию, не спорят о торсионных полях и прочей чуши. Вопрос о замене углеводородов возобновляемыми источниками энергии в современном мире относится к числу решенных и тратить время на споры с плохо образованным архаичным человеком, не пользующимся компьютером, никто не будет, даже если этот человек возглавляет самую большую по размерам страну и носит за пазухой здоровенную ядерную заточку.

Мир уже вступил в большую эру зеленой энергетики, старая энергетика уходит. По оценке экспертов в 2000 году доля возобновляемой энергетики в мировом энергобалансе была полпроцента, сейчас это около 6%, а в ближайшее время объем возобновляемой энергии сравнится с объемом рынка нефти, газа, угля. Это будет совсем другой мир, в котором России не будет места, как Путину не оказалось места на римском саммите и конференции в Глазго.

Путин очень боится эффекта "хромой утки". Это когда ты еще жив и у власти, но поскольку точно известен день окончания этой власти, твой кабинет уже обходят стороной лоббисты, к тебе теряют интерес журналисты, люди перестают связывать с тобой надежды на будущее, члены твоей собственной команды начинают смотреть на сторону. Эффект "хромой утки" в том, что она притягивает будущее, а конкретно, будущий политический конец. Тебе еще пару месяцев властвовать, а ты уже фактически никто, политический ноль. Свою личную проблему "хромой утки" Путин решил прошлым летом в ходе голосования "на пеньках". Но теперь она перешла в другую плоскость.

Путинская Россия обогнала США по уровню смертности от ковида и вышла на первое место. В кремниевой долине работают свыше 40 тысяч россиян, которые участвуют в построении будущего Америки. Они не участвуют в построении будущего России. Это будущее строят организаторы пыточного конвейера, профессиональные стукачи, ищущие на какое фото или пост в соцсетях оскорбиться, злобные клоуны, кривляющиеся в телевизоре, депутаты, принимающие все более дебильные законы.

Путин сделал все, чтобы самому не стать "хромой уткой", а в итоге сделал "хромой уткой" Россию, у которой в ее нынешнем виде нет места в будущем.

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».