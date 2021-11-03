СМИ: Китай разместит у российской границы сотни ядерных ракет 3.11.2021, 16:15

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В частности — рядом с Читинской областью.

Китай запустил крупнейшую программу строительства пусковых установок для ракет, способных нести ядерное оружие. Об этом пишет The Hill со ссылкой на Американскую федерацию ученых (FAS).

Специалисты указывают, что установки располагаются в трех пунктах на севере КНР недалеко от границы с Россией, в частности, рядом с Читинской областью. Всего будут построены около 300 пусковых шахт.

По мнению экспертов Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), Пекин проводит беспрецедентое наращивание ядерной мощи, которое затронет и другие ядерные державы.

Сейчас Китай лидирует в мире по темпам наращивания ядерного потенциала — в его активе уже 320 ядерных боеголовок. США тем временем, напротив, сокращают свой арсенал.

Ранее стало известно, что Россия не видит ядерной угрозы со стороны Китая.

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