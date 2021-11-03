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Польские пограничники требуют от Минска объяснить провокации на границе

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  • 3.11.2021, 16:21
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Польские пограничники требуют от Минска объяснить провокации на границе
Фото: Польская пограничная служба

На территорию Польши проникли неустановленные вооруженные люди в форме.

Польша обратилась к Беларуси с просьбой о разъяснении «провокаций, имевших место на границе в последние дни», сообщает Пограничная служба Польши.

С соответствующей просьбой к белорусским коллегам обратились главный командующий Погранохраны генерал-майор Томаш Прага и командир Подляшского отряда полковник Анджей Якубашек.

Напомним, сегодня поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского вызвали в МИД Польши. Ему был заявлен решительный протест по факту вторжения на территорию Польши с территории Беларуси неустановленных вооруженных людей в форме.

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