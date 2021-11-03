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Как белорусские идеологи продвигают идею стачки

  • 3.11.2021, 16:28
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Как белорусские идеологи продвигают идею стачки
Фото: euroradio.fm

В полку оставшихся дома лишь прибывает.

Хочется сказать спасибо всем идеологам, которые продвигают забастовку в массы, пишет читатель Telegram-канала «Баста!» После очередных истерик от руководства по производственным моментам прозвучала фраза: «А потом вы бастуете!»

Посидел, подумал и задал себе вопрос: «А какого черта я вообще делаю на работе?» Ведь получил сейчас я нагоняй за то, что не справился с высокой нагрузкой из-за пяти отсутствующих человек на рабочем месте.

Вопрос решился сам собой. Спасибо начальнику, что продвигает забастовку в массы. С завтрашнего дня я «контакт первого уровня».

Пусть сам выполняет работу сверхнормы за мизерную надбавку. За эти деньги мне проще остаться дома с детьми, которые на каникулах и переждать волну пандемии, а также волну идиотизма от руководства и так называемых властей. К слову, меня поддержали еще семь коллег. Так что завтра кабинетники могут сразу одевать рабочую одежду и самостоятельно идти в цех.

Поэтому важно общаться и доносить друг другу идею нашего домашнего страйка. Только вместе победим.

Стачке быть!

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