Компания, в которой участвует пособник режима Басков, объявила о дефолте 3.11.2021, 16:40

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Дмитрий Басков

Она не может выполнить свои обязательства перед покупателями.

Минфин объявил о неисполнении обязательств по облигациям крупного минского девелопера «Байкал». Компания, которая ранее размещала на продажу ценные бумаги на 500 тысяч долларов, не может выполнить свои обязательства перед покупателями. Как сообщает Минфин, среди участников этой компании значится полный тезка пособника режима Лукашенко Дмитрия Баскова, пишет zerkalo.io.

«Байкал» занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Среди них фигурировали галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах. Компания была зарегистрирована еще в 2002 году.

Минфин сообщил 3 ноября о неисполнении обязательств по досрочному выкупу облигаций обществом с дополнительной ответственностью «БАЙКАЛ». Речь про ценные бумаги, которые компания выпустили в декабре 2019 года. Срок их обращения планировался до 2 декабря 2024 года. На сентябрь этого года был запланирован очередной досрочный выкуп ценных бумаг.

Компания выпускала 10 тысяч облигаций, стоимость каждой — 50 долларов. Общая стоимость ценных бумаг — 500 тысяч долларов. Процентная ставка по ним составляла 7% годовых. Деньги планировали направить на инвестиционную деятельность.

«Участниками ОДО „БАЙКАЛ“ являются Карасев Владимир Олегович и Басков Дмитрий Юрьевич», — сообщает Минфин. Это полный тезка сенатора Дмитрий Баскова, у него такое же отчество.

По данным Единого госрегистра, во второй половине октября этого года вносились изменения в учредительные документы компании.

Напомним, бывшего спортивного чиновника также подозревают в организации убийства минчанина Романа Бондаренко.

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