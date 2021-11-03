В Италии нарушителям закона вместо тюрьмы предложат работать в музеях 1 3.11.2021, 16:49

Программа охватит 102 человека, но может расшириться.

В Италии начинают эксперимент, по которому людям, обвиняемым в преступлениях с санкциями до 4 лет лишения свободы, предложат в качестве "шанса на исправление" общественные работы в культурных заведениях, таких как музеи и библиотеки.

Об этом "Европейская правда".

Соответствующий меморандум подписали министр культуры Дарио Франческини и министр юстиции Марта Картабия. Программа охватит 102 человека, но может расшириться.

Среди 52 культурных заведений, которые привлекают к программе - дворец Казерта возле Неаполя, Национальная пинакотека Болоньи, Герцогский дворец в Мантуе - всего 11 музеев и археологических парков, 5 архивов и 36 библиотек по всей территории страны.

Министерство юстиции назвало это решение очень символичным, потому что оно будет лучше обеспечивать исправительную функцию. "Мы говорим о таких преступлениях, как кражи, причинение вреда культурным ценностям, причинение смерти из-за халатности, причинения телесных повреждений, ДТП. Эта возможность соответствует идее, что… эти люди будут компенсировать вред, причиненный обществу", - отмечает она.

"Преимуществ много: уменьшение нагрузки на суды и тюрьмы, избегание заключения, когда такая возможность есть. И прежде всего - это стимулирует принцип наказания как компенсации обществу", - подробнее цитирует министра юстиции Arte Magazine.

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