Что за животное на самом деле поймали под Лепелем и назвали «чупакаброй» 1 3.11.2021, 17:02

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Вступать в контакт с этим животным не стоит.

На днях в районной газете «Лепельскі край» была опубликована новость о том, что в агрогородке Стаи заметили необычное животное, похожее на лысую собаку. Существо сразу окрестили «чупакаброй» — похожую особь на Лепельщине уже встречали около десяти лет назад. Мы показали снимки зверя специалисту и узнали, что это за существо на самом деле.

В материале «Лепельскага краю» сообщается, что «чупакабру» обнаружил житель агрогордка Стаи Валерий Шкирандо. Он зашел в гости к своему приятелю, куда позднее наведалась соседка, сообщившая, что в ее теплицу пришел необычный зверь. Работавший в лесном хозяйстве 17 лет мужчина решил увидеть загадочное животное своими глазами.

— Прызнаюся шчыра: калі я ўбачыў гэтага звера, быў проста шакіраваны. Я дакладна зразумеў, што гэта не янот і не барсук. Гэтыя звяры, хворыя на шаленства, звычайна паводзяць сябе агрэсіўна. Гэтая ж жывёла вяла сябе зусім спакойна, яе можна было нават узяць на рукі. Аднак было бачна, што гэта не сабака і не кот. Хвост у звера таксама доўгі, без поўсці, як у пацука, кіпцюры — ад 3 да 5 сантыметраў. Ад жывёлы пахла ці то салёнай рыбай, ці то гніллю, — передает слова мужчины «районка».

Чтобы выяснить происхождение животного, Валерий решил обратиться к специалистам. «Чупакабру» он положил в мешок и принес в нежилой дом. Однако, вернувшись через 20 минут, зверя на месте он не обнаружил.

«Многія жыхары раёна, абмяркоўваючы гэты фотаздымак у сетцы інтэрнет, сказалі, што гэта тая ж загадкавая чупакабра, якая з’явілася каля 10 год таму. Іншыя сцвярджаюць, што гэта хворы сабака, а некаторыя кажуць, што гэта хворы янот. Дакладны адказ на гэта пытанне, вядома, знайсці цяжка», — пишет газета.

«Это енотовидная собака, больная», — прокомментировали zerkalo.io снимок, опубликованный в газете, сотрудники научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам.

Вероятнее всего, речь о чесотке — эта болезнь поражает многих животных этого вида, и заставляет их терять шерсть. Упомянутая в материале газеты «чупакабра», обнаруженная на Лепельщине в 2013 году, также на деле оказалась енотом с чесоткой. В том же году похожий случай с енотовидной собакой произошел на севере Беларуси — в Докшицком районе. Лысыми также могут быть молодые особи, у которых еще не отросла шерсть.

Для человека енотовидная собака опасности не представляет, однако вступать в контакт с животным не стоит. Во-первых, как верно заметил обнаруживший зверька житель агрогородка, они могут переносить бешенство. А во-вторых, контактировать с дикими животными вообще не стоит — это может создать у них впечатление о безопасности человека. Впечатление обманчивое: упомянутые эпизоды на Лепельщине и под Докшицами закончились убийствами безобидных животных.

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