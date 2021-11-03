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В авиакатастрофе под Иркутском погибли трое белорусов

  • 3.11.2021, 17:12
В авиакатастрофе под Иркутском погибли трое белорусов
иллюстрационное фото:airliners.net

Всего на борту было семь человек.

В составе экипажа самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», летевшего из Якутска в Иркутск и потерпевшего крушение, было трое белорусов: штурман Сергеев Андрей, инженеры Гармоненко Дмитрий и Максим Карпук.

Всего на борту было 7 человек: двое граждан Украины, двое россиян и трое белорусов, сообщают российские СМИ.

Известно, что самолет вез товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал лайнер в Беларуси и туда же должен был вернуться.

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