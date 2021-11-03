Исход из «Единой России»2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 3.11.2021, 17:17
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Больше ста человек сдали партбилеты «Единой России», покинув ее ряды в Алтайском крае.
Суть дела, как можно понять из статьи в «Коммерсанте», в рейдерском захвате с использование прокуратуры, суда и других органов власти, приватизированного в 1992 году градообразующего предприятия «Кучуксульфат». Теперь хотят «деприватизировать», а потом, вероятно, - в хорошие руки. Или «сесть на финансовые потоки».
Низовые «едроссы» боятся, что при новых владельцах интересы их территории будут ущемлены, Медведеву писали – не помог. В путинский ОНФ обращались – тоже.
Бывший глава местной ячейки «Единой России» Дмитрий Бекметов говорит:
«Мы на последних выборах «Единую Россию» поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат».
Вах-вах-вах! Сдали на выборах страну «едроссии» в надежде, что дадут спокойно жить. А их кинули. Как обычно у едроссни.
Telegram-канал «СерпомПо»