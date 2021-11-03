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Исход из «Единой России»

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 3.11.2021, 17:17
  • 5,258
Исход из «Единой России»
Фото: Коммерсант

Больше ста человек сдали партбилеты «Единой России», покинув ее ряды в Алтайском крае.

Суть дела, как можно понять из статьи в «Коммерсанте», в рейдерском захвате с использование прокуратуры, суда и других органов власти, приватизированного в 1992 году градообразующего предприятия «Кучуксульфат». Теперь хотят «деприватизировать», а потом, вероятно, - в хорошие руки. Или «сесть на финансовые потоки».

Низовые «едроссы» боятся, что при новых владельцах интересы их территории будут ущемлены, Медведеву писали – не помог. В путинский ОНФ обращались – тоже.

Бывший глава местной ячейки «Единой России» Дмитрий Бекметов говорит:

«Мы на последних выборах «Единую Россию» поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат».

Вах-вах-вах! Сдали на выборах страну «едроссии» в надежде, что дадут спокойно жить. А их кинули. Как обычно у едроссни.

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