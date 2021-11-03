Как «мягкий шантаж» со стороны Молдовы позволил договориться о российском газе 3 3.11.2021, 17:45

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Газовое соглашение, заключенное между двумя странами, состоит из двух документов.

Молдова месяц прожила в режиме чрезвычайной ситуации из-за газового кризиса.

Впрочем, в конце октября все изменилось. Россия остановила давление и согласилась подписать договор. Да еще долгосрочный. Да еще и на условиях, выгодных Кишиневу (по крайней мере, так говорит МИД). Правда, добавив в контракт дополнительный межправительственный протокол, пишет "Европейская правда".

Сразу отметим, что "настоящей" газовой блокады со стороны РФ, вроде той, что была в Украине в 2009-м, в Молдове не было: Россия продолжала поставки, но по более высокой цене и в меньшем объеме, которого не хватало.

Удерживать давление в газопроводе на минимальных значениях позволяли только погода (октябрь был аномально теплым), меры экономии (даже каникулы решили начать раньше, чтобы не тратиться на отопление школ), а также "газовые инъекции" типа той, которую предоставила Украина.

Следует добавить, что газовая система Молдовы построена так, чтобы поставки были исключительно из РФ. Лишь несколько лет назад Кишинев начал работать над альтернативными путями доставки и построил газопровод из Румынии, но он не перекрывает потребности всей страны.

Еще большую проблему создает то, что ряд линий газоснабжения проходит через оккупированную/неподконтрольную территорию, то есть через Приднестровье.

Газовое соглашение, заключенное между Молдовой и РФ, состоит из двух документов.

Первый – это, собственно, газовый контракт между двумя коммерческими структурами-монополистами, "Газпромом" и "Молдовагазом".

Финансово он выгоден обеим сторонам. Цена для Молдовы в несколько раз вырастет, но все равно будет в 1,5-1,8 раза ниже нынешних пиковых европейских, ныне достигающих почти $1000. От сторон звучит оценка ноябрьской цены на уровне $450-600; в Кишиневе убеждены, что с декабря цена будет снижаться.

Срок действия контракта, прописанный в нем, – пять лет.

Во втором документе прописана главная уступка, на которую идет Молдова в обмен на возобновление контактных поставок из России по сниженной цене, – это вопрос долга перед "Газпромом".

На кону – старые долги на сотни миллионов долларов.

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