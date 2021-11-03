Что известно о погибших в авиакатастрофе под Иркутском белорусах 2 3.11.2021, 17:57

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Дмитрий Гармоненко​ (справа)

В России разбился белорусский самолет.

На борту Ан-12, который 3 ноября разбился под Иркутском, были трое граждан Беларуси — штурман Андрей Сергеев, инженер Дмитрий Гармоненко и авиационный инженер Максим Карпук. Карпук среди них был самым молодым — 26 лет. Он — уроженец Деречина в Зельвенском районе Гродненской области. Выпускник Минского высшего авиационного колледжа и Белорусской государственной академии авиации, сообщает "Еврорадио".

Про Гармоненко в марте 2018-го писал "Транспортный вестник". В статье, посвященной авикомпании "Гродно", упоминается, что он работал там с 2004 года. Был начальником участка по техническому обслуживанию самолетов. "Для на основное — обеспечить безопасность людей, техники, грузов, — говорил он. — Авиация ошибок не прощает, поэтому контроль у нас очень строгий".

Дмитрий Гармоненко сопровождал груз.

Самолет авиакомпании "Гродно" выполнял грузовой рейс — летел из Чукотки транзитом через Якутск и Иркутск (там происходила дозаправка). При заходе на посадку в Иркутске он пропал с радаров. На борту находились 7 человек, они все погибли.

Максим Карпук

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