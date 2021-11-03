Самбист Степан Попов рассказал, почему он открыто высказывает свою позицию 1 3.11.2021, 18:16

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Степан Попов

Свободный спортсмен выступает за перемены в стране.

Известный белорусский самбист Степан Попов рассказал для Telegram-канала «Фонда спортивной солидарности/BSSF», почему он открыто высказывает свою позицию:

– Для чего я открыто высказал свою позицию? Да для того, чтобы мои дети могли свободно, без риска и страха делать то же самое, когда вырастут! И я готов лишиться многого: свободы, денег и даже жизни ради этого! Мне искренне жаль тех людей, которые живут только ради себя, такие люди никогда не будут счастливы!

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