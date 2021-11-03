Microsoft создаст собственную метавселенную Mesh 3 3.11.2021, 18:40

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Ранее о метавселенной объявил Facebook.

Компания Microsoft создаст собственную метавселенную Mesh. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания адаптирует свои фирменные программные продукты для создания более корпоративной версии услуги.

В основе новой функции будет технология смешанной реальности Microsoft Mesh. Она позволяет объединять - в одном виртуальном пространстве пользователей разных устройств - от смартфонов и ПК до VR-шлемов.

Сообщается, что новые функции Teams позволят предприятиям создавать иммерсивные пространства, в которых могут встречаться сотрудники. Технология использует программное обеспечение Microsoft, анонсированное в начале этого года под названием Mesh, которое позволяет использовать дополненную реальность и виртуальную реальность в различных очках, включая собственные HoloLens.

Что касается пользователей, у которых нет устройства, способного отображать 3D-изображения, то могут просматривать контент и аватары в 2D.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.

Отмечается, что приложения Microsoft будут работать с Oculus, производимыми компанией Meta Platforms Inc.

Напомним, в октябре компания Facebook сменила названия социальной сети на Meta.

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