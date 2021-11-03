закрыть
3 ноября 2021, среда, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нефть упала до минимума за месяц

1
  • 3.11.2021, 19:09
  • 1,378
Нефть упала до минимума за месяц

Цена на нефть упала после обвинений Байдена в адрес ОПЕК+.

Рынок нефти пережил сильнейшее с августа падение котировок в среду после очередного выпада американской администрации в адрес ОПЕК+, передает finanz.ru.

Фьючерсы на основные сорта «черного золота» обновили минимумы за четыре после того, как Джо Байден по климатического саммита в Глазго заявил, что причиной роста цен на энергоносители стали действия картеля с участием Саудовской Аравии и России, которые не желают поставлять на рынок больше баррелей.

На 18.29 по Минску январские контракты на Brent дешевеют в Лондоне на 3,2%, до 82,19 доллара за баррель, а котировки WTI в Нью-Йорке снижаются на 3,74%, до 80,77 доллара за бочку.

По данным дипломатических источников Bloomberg, США собрали коалицию из крупнейших стран потребителей нефти, включая Японию, Индию и даже Китай, и предлагают разработать ответные меры, если ОПЕК+ не изменит планы по добыче на этой неделе.

Сейчас 23 государства картеля увеличивают производство на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Но это мало, чтобы ликвидировать ежедневный дефицит в 4,5 млн баррелей, по оценке Goldman Sachs.

Какие именно меры США могут предпринять против нефтяных петрократий остается вопросом. Но рынок думает, что ответом будет синхронная распродажа стратегических запасов, и это давит на цены, говорит Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Интерес спекулянтов, которые скупали фьючерсы от нефти и газа до металлов и угля, хеджируясь от ускорения инфляции, тем временем тоже может угаснуть из-за ужесточения политики ФРС, добавляет Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам в Saxo Bank.

«Сокращение программы выкупа активов, а затем повышение процентной ставки могут ударить по росту», - констатирует он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Британский ученый: Белорусы, действуйте!
Британский ученый: Белорусы, действуйте! Алан Флауэрс